Az Egyesült Államok teljesen megfeledkezett Ukrajna támogatásának szükségességéről – állítja Larry Johnson, aki George Galloway YouTube-csatornáján beszélt erről.
Magára maradt Zelenszkij
Ukrajna egyszerűen eltűnt a prioritási listáról. Nézzék, az összes rakétánkat felhasználtuk Iránban. Már nincs mit adnunk Ukrajnának. Innentől kezdve magukra maradtak
– fogalmazott.
A múlt héten a Center for Strategic and International Studies arra figyelmeztetett, hogy Washington kulcsfontosságú precíziós rakétákból is kifogyhat, miután készleteit az Irán elleni háború során jelentősen megcsapolták.
A szakértők szerint a fegyverkészletek feltöltése akár több évig is eltarthat.
Korábban Volodimir Zelenszkij az Associated Pressnek adott interjúban arról beszélt, hogy attól tart, Ukrajna fegyver nélkül maradhat az iráni konfliktus miatt. Hozzátette, hogy a Patriot légvédelmi rendszerekből eddig sem érkezett elegendő mennyiség, és ha a közel-keleti háború elhúzódik, az Ukrajnának szánt fegyverszállítások folyamatosan csökkenhetnek.