Az Egyesült Államok teljesen megfeledkezett Ukrajna támogatásának szükségességéről – állítja Larry Johnson, aki George Galloway YouTube-csatornáján beszélt erről.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Unió nem hivatalos ciprusi csúcstalálkozójára érkezőben nyilatkozik Agia Napában 2026. április 23-án

Magára maradt Zelenszkij

Ukrajna egyszerűen eltűnt a prioritási listáról. Nézzék, az összes rakétánkat felhasználtuk Iránban. Már nincs mit adnunk Ukrajnának. Innentől kezdve magukra maradtak

– fogalmazott.

A múlt héten a Center for Strategic and International Studies arra figyelmeztetett, hogy Washington kulcsfontosságú precíziós rakétákból is kifogyhat, miután készleteit az Irán elleni háború során jelentősen megcsapolták.

A szakértők szerint a fegyverkészletek feltöltése akár több évig is eltarthat.

Korábban Volodimir Zelenszkij az Associated Pressnek adott interjúban arról beszélt, hogy attól tart, Ukrajna fegyver nélkül maradhat az iráni konfliktus miatt. Hozzátette, hogy a Patriot légvédelmi rendszerekből eddig sem érkezett elegendő mennyiség, és ha a közel-keleti háború elhúzódik, az Ukrajnának szánt fegyverszállítások folyamatosan csökkenhetnek.