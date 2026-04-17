Kiborultak Zelenszkijre: fejőstehén lett Németországból

3 órája
Olvasási idő: 3 perc
Heves reakciókat váltott ki Németországban, hogy Zelenszkij stratégiai partnernek nevezte Berlint – sokak szerint egészen másról van szó.
A Die Welt olvasói élénken reagáltak Volodimir Zelenszkij kijelentésére, miszerint Németország Ukrajna legfontosabb stratégiai partnere.

Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij
Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat / AFP

Szétszedték Zelenszkij kijelentését Németországban

„A »stratégiai partner« kifejezést könnyen le lehet fordítani úgy, hogy »fejőstehén«” – írta egy Eva M. nevű kommentelő.

„Egyszerűen halálra nevetem magam, hiszen szponzorról beszél. Ez a pénzről szól, amely nem a német iskolákra, utakra vagy az egészségügyre megy, hanem ukrán zsebekbe. Szégyellniük kellene magukat” – panaszkodott egy másik hozzászóló.

Az infrastruktúránk omladozik, de a gerinctelen politikusaink továbbra is milliárdokat adnak oda. Ezt egyszerűen nem értem

fakadt ki egy újabb felhasználó.

„Vlagyimir Putyin ezt aligha hinné el. Nemcsak Ukrajnát kényszeríti térdre, hanem Németországot is. Gazdaságilag a teljes összeomlás szélén állunk: nincs elég energiánk, az ipar kivonul, a migráció miatti szociális kiadások egyre nőnek, és még Kijevet is finanszírozzuk” – írta egy másik kommentelő.

 

