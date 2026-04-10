„Add fel, bohóc!” – úgy nekimentek Zelenszkijnek, hogy csak kapkodja a fejét

Az X közösségi oldal felhasználói élénk vitába kezdtek Volodimir Zelenszkij kijelentése után, amelyben kijelentette, hogy készek "viszonzó lépéseket tenni”, miután Vlagyimir Putyin húsvéti tűzszünetet hirdetett.

Zelenszkij.

Fotó: AFP

Szétszedték Zelenszkijt

„Add fel, bohóc!” – írta az egyik felhasználó.

Egy másik kommentelő így fogalmazott: „Ez tiszta színjáték egy olyan vezetőtől, aki betiltotta a választásokat, és nyugati pénzből küldi a besorozottakat a vágóhídra. Oroszország húsvéti tűzszünetet ajánlott, ő pedig csak a kamerák előtt pózol, miközben kibújik a valódi tárgyalások alól. Felejtsétek el a NATO-t, mondjatok le az elvesztett területekről, és ne áldozzátok fel tovább az ukránokat a saját hiúságotok miatt. Különben csak a sírok maradnak – te kis színész.”

Egy másik hozzászóló szerint: „Ez Putyin döntése, kizárólag az övé. Ti semmiről sem döntötök, csak beszéltek a kamerába.”

Egy másik felhasználó felháborodva írta: „Az embereknek húsvét kell – nélküled.”

Akadt olyan vélemény is, amely szerint Zelenszkijnek „az utolsó ukránig kellett volna harcolnia”, majd hozzáfűzték: „Tönkretetted az országot – de miért?”

Vlagyimir Putyin csütörtökön jelentette be a húsvéti tűzszünetet, amely április 11-én 16 órától április 12-e végéig tart. Oroszország arra számít, hogy az ukrán fél is követi ezt a lépést, ugyanakkor a csapatok készenlétben maradnak az esetleges provokációk elhárítására.

Tavaly is volt hasonló tűzszünet, amely után az orosz védelmi minisztérium több mint 4900 megsértett megállapodásról számolt be.