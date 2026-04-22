Zelenszkijt porig alázták és még ő trombitálta világgá

Az ukrán elnök szerint ez „tiszteletlenség” – sokak szerint viszont inkább az a kínos, hogy mindezt ő maga tette szóvá a nyilvánosság előtt – írja a BBC.

Zelenszkij szerint tiszteletlenség, hogy az amerikai küldöttek nem látogatnak Kijevbe

Tiszteletlenség Moszkvába menni, és nem jönni Kijevbe

– mondta Zelenszkij.

Miért beszél most erről Zelenszkij – és mit árul el ez a helyzetről?

Az amerikai tárgyalók – köztük Donald Trump emberei – többször is egyeztettek Moszkvában, miközben Kijev kimaradt ezekből a találkozókból. Ez sokak szerint azt mutatja, hogy Ukrajna súlya csökken a háttértárgyalásokban.

Zelenszkij próbálja fenntartani a kapcsolatot Washingtonnal, de az is látszik, hogy az Egyesült Államok figyelme részben más konfliktusok felé fordult.

A háború közben továbbra is elhúzódik, a frontvonalak befagytak, a tárgyalások pedig nem hoztak áttörést. Ebben a helyzetben minden ilyen jelzés különösen érzékeny.

Sokan úgy látják, hogy az ukrán elnök most inkább védekezik – és próbálja magyarázni azt, ami a háttérben történik.

Egy biztos: Zelenszkij most nem erőt mutatott, hanem egy olyan problémára hívta fel a figyelmet, ami kellemetlen fényt vet Ukrajna jelenlegi diplomáciai helyzetére.