Zelenszkijt porig alázták és még ő trombitálta világgá

Kellemetlen helyzetbe hozta saját magát. Zelenszkij nyilvánosan panaszkodott arra, hogy az amerikai küldöttek Moszkvába járnak tárgyalni, Kijevet viszont messziről elkerülik.
Az ukrán elnök szerint ez „tiszteletlenség” – sokak szerint viszont inkább az a kínos, hogy mindezt ő maga tette szóvá a nyilvánosság előtt – írja a BBC.

Zelenszkij szerint tiszteletlenség, hogy az amerikai küldöttek nem látogatnak Kijevbe
Tiszteletlenség Moszkvába menni, és nem jönni Kijevbe

– mondta Zelenszkij.

Miért beszél most erről Zelenszkij – és mit árul el ez a helyzetről?

Az amerikai tárgyalók – köztük Donald Trump emberei – többször is egyeztettek Moszkvában, miközben Kijev kimaradt ezekből a találkozókból. Ez sokak szerint azt mutatja, hogy Ukrajna súlya csökken a háttértárgyalásokban.

Zelenszkij próbálja fenntartani a kapcsolatot Washingtonnal, de az is látszik, hogy az Egyesült Államok figyelme részben más konfliktusok felé fordult.

A háború közben továbbra is elhúzódik, a frontvonalak befagytak, a tárgyalások pedig nem hoztak áttörést. Ebben a helyzetben minden ilyen jelzés különösen érzékeny.

Sokan úgy látják, hogy az ukrán elnök most inkább védekezik – és próbálja magyarázni azt, ami a háttérben történik.

Egy biztos: Zelenszkij most nem erőt mutatott, hanem egy olyan problémára hívta fel a figyelmet, ami kellemetlen fényt vet Ukrajna jelenlegi diplomáciai helyzetére.

 

