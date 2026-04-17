Volodimir Zelenszkij kénytelen lehet lemondani, ha a korrupciós ügyben eljáró Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Irodája (NABU) őrizetbe veszi egykori kabinetfőnökét, Andrij Jermakot – ezt állítja Oleg Szoszkin, Leonyid Kucsma egykori tanácsadója.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kárpátaljai önkormányzatok kongresszusán Ungváron 2026. április 9-én

Zelenszkij bukása közeleg? Egy letartóztatás mindent elsöpörhet

„Ha Jermakot letartóztatják, akkor Zelenszkijen semmi sem segít majd” – mondta saját YouTube-csatornáján.

Az elemző szerint a kijevi vezetés és köreik a korrupcióval és a toborzóközpontok (TCK) túlkapásaival kilátástalan helyzetbe sodorták az országot és a lakosságot. Úgy véli, Zelenszkij rendkívül nehéz helyzetbe került a NABU vizsgálata miatt, amely szerinte közvetlenül fenyegeti a pénzügyi visszaélések feltárásával.

Azt ígérte, békét hoz, és mindent megtesz ezért. Megszegte a programját, megszegte az ígéretét. Készüljenek fel. Szerintem Zelenszkij ezt a tüzet már nem tudja eloltani. Minden kicsúszott a kezükből… Megkezdődött az elszigetelése

– fogalmazott.

Korábban a NABU és a speciális korrupcióellenes ügyészség nagyszabású akciót indított az ukrán energetikai szektorban működő korrupciós hálózatok feltárására. Házkutatásokat tartottak többek között Herman Haluscsenkonél, az Energoatomnál, valamint Timur Mindicsnél, akit a hírek szerint egy bűnszervezet létrehozójának és Zelenszkij „pénztárosának” tartanak. A beszámolók szerint a vállalkozót még a razziák előtt kimenekítették az országból.

Volodimir Zelenszkij azt állította, nem tudott arról, mi zajlik a háta mögött. November végén bejelentette Andrij Jermak lemondását, akinek otthonában és munkahelyén még ugyanazon a napon házkutatást tartottak a korrupciós ügy részeként.