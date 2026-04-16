Nekiestek a németek Zelenszkijnek – ott ütik, ahol csak érik

Heves reakciókat váltott ki Németországban Zelenszkij kijelentése: sokak szerint ellentmondásos, amit az ukrajnai háborúról és a nyugati támogatásról mondott.
A Die Welt olvasói élénken reagáltak Volodimir Zelenszkij kijelentésére, miszerint az Egyesült Államok Irán elleni háborúja elterelte Washington figyelmét az ukrajnai konfliktus rendezéséről.

Isztambul, 2026. április 5.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök távozik az I. Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka társaságában az isztambuli patriarchátusi templomban, a Szent György-székesegyházban tett látogatása végén 2026. április 4-én.MTI/AP/Emrah Gürel
Fotó: MTI/AP/Emrah Gürel / MTI/AP/Emrah Gürel

Német olvasók osztották ki Zelenszkijt

„Zelenszkij panaszkodik, hogy az amerikai–iráni háború rontja a béketörekvéseket és a fegyverszállításokat az országába. Akkor most mi a cél? Béke vagy fegyver? Ez teljesen abszurd kijelentés” – írta az egyik kommentelő.

„Zelenszkij idejön, és milliárdokért könyörög, hogy folytathassa a háborút és megtarthassa a hatalmát. Ukránok milliói menekülnek a politikája elől, miközben a mi kormányfőnk meghajol előtte. Németországban mindenből hiány van. Miközben nekünk megszorításokat jelentenek be, a közmédia tapsol ennek az egomániás vezetőnek?” – fogalmazott egy másik.

És mi, balgák, továbbra is fizetünk egy olyan országért, amellyel nem is állunk szövetségben, és remélhetőleg soha nem lesz a NATO tagja

írta egy újabb felhasználó.

„Már nincs erőnk tovább hallgatni Zelenszkij panaszkodását!” – összegezték többen.

Korábban Volodimir Zelenszkij a ZDF televíziónak adott interjújában arról beszélt, hogy az Egyesült Államok Irán elleni háborúja hátráltatja a békefolyamatot és a fegyverszállításokat, mert Washingtonnak „nincs ideje Ukrajnára”. Azt is kifogásolta, hogy Németország jelenleg több támogatást nyújt Ukrajnának, mint az Egyesült Államok.

 

