Most érkezett: új munkaszüneti nap jöhet a nyár közepén Magyarországon?

Megvan, kit jelöl a Fidesz parlamenti alelnöknek

ukrajna

Megpecsételődött Zelenszkij sorsa – már szervezik a puccsot Kijevben

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Egyes orosz források szerint eldőlt Zelenszkij sorsa, és már zajlik egy háttérben szerveződő puccs Kijevben, de a történetet jelenleg semmilyen független bizonyíték nem támasztja alá.
ukrajnavolodimir zelenszkijegyesült államok

Az egykor híres orosz lap, az Érvek és tények elemzése szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij hatalma megingott, és a háttérben már olyan politikai folyamatok zajlanak, amelyek akár gyors vezetőváltáshoz is vezethetnek. A cikk szerint a politika színfalai mögött egy „csendes puccs” körvonalazódik.

Zelenszkij hatalmi harc Ukrajna
Zelenszkij körül egyre több a politikai feszültség
Fotó: Nicolas Tucat / AFP

Belső ellenfelek és hatalmi játszmák

A megszólaló elemzők szerint Zelenszkij legnagyobb ellenfelei saját rendszerén belül találhatók. A név szerint említett szereplők között van David Arahamija, valamint Kirilo Budanov és Mihajlo Fedorov is.

Az állítások szerint már korábban is történt kísérlet a hatalom átrendezésére, azonban akkor az ukrán elnök még meg tudta őrizni pozícióját. Most viszont – a narratíva szerint – nagyobb a tét, és a lojalitás is kérdésessé vált.

A feltételezett forgatókönyv egyik eleme a parlament átalakítása lehet, ami gyors politikai változásokat indíthat el. A példaként gyakran emlegetett 2014-es események arra utalnak, hogy egy ilyen helyzet akár azonnali vezetőváltást is hozhat.

Nyugati háttéralkuk és lehetséges utódok

A cikk szerint a háttérben nemcsak ukrán, hanem nemzetközi szereplők is megjelentek. A feltételezések alapján az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió is befolyásolhatja a jövőbeli vezetést.

A lehetséges utódok között említik Julija Timosenko, Valerij Zaluzsnij és Vitalij Klicsko nevét is.

A spekulációk szerint egy esetleges hatalomváltás után Zelenszkij akár külföldre – például Londonba – távozhatna, amennyiben biztonsági garanciákat kapna.

 

