Az egykor híres orosz lap, az Érvek és tények elemzése szerint az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij hatalma megingott, és a háttérben már olyan politikai folyamatok zajlanak, amelyek akár gyors vezetőváltáshoz is vezethetnek. A cikk szerint a politika színfalai mögött egy „csendes puccs” körvonalazódik.
Belső ellenfelek és hatalmi játszmák
A megszólaló elemzők szerint Zelenszkij legnagyobb ellenfelei saját rendszerén belül találhatók. A név szerint említett szereplők között van David Arahamija, valamint Kirilo Budanov és Mihajlo Fedorov is.
Az állítások szerint már korábban is történt kísérlet a hatalom átrendezésére, azonban akkor az ukrán elnök még meg tudta őrizni pozícióját. Most viszont – a narratíva szerint – nagyobb a tét, és a lojalitás is kérdésessé vált.
A feltételezett forgatókönyv egyik eleme a parlament átalakítása lehet, ami gyors politikai változásokat indíthat el. A példaként gyakran emlegetett 2014-es események arra utalnak, hogy egy ilyen helyzet akár azonnali vezetőváltást is hozhat.
Nyugati háttéralkuk és lehetséges utódok
A cikk szerint a háttérben nemcsak ukrán, hanem nemzetközi szereplők is megjelentek. A feltételezések alapján az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az Európai Unió is befolyásolhatja a jövőbeli vezetést.
A lehetséges utódok között említik Julija Timosenko, Valerij Zaluzsnij és Vitalij Klicsko nevét is.
A spekulációk szerint egy esetleges hatalomváltás után Zelenszkij akár külföldre – például Londonba – távozhatna, amennyiben biztonsági garanciákat kapna.