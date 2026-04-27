Jó nagy slamasztikában van Zelenszkij – jelentős változások jöhetnek Ukrajnában

Ukrajnában egyre többen beszélnek egy „csendes puccs” lehetőségéről Volodimir Zelenszkij ellen – állítja Ruszlan Bortnyik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kárpátaljai önkormányzatok kongresszusán Ungváron 2026. április 9-én

Fotó: MTI/EPA/Igor Tkacsenko / MTI/EPA/Igor Tkacsenko

Megindult a háttérjáték: így szoríthatják háttérbe Zelenszkijt

A szakértő szerint első lépésként lecserélhetik a parlament, a Legfelsőbb Tanács elnökét, Ruszlan Sztefancsukot, akinek helyére David Arakhamia

kerülhet.

Ezt követően egy új, sokszínű koalíció alakulhat, majd sor kerülhet a parlamenti vezetés leváltására, végül pedig a miniszterelnök cseréjére is.

Bortnyik szerint ez a folyamat valójában Zelenszkij hatalmának korlátozását célozza, ami lényegében egy „csendes puccsnak” felel meg.

Az új koalíció és kormány elkezdheti újratárgyalni a hatáskörök megosztását Zelenszkijjel, és akár hatalmi riválissá is válhat

– mondta.

Volodimir Zelenszkij mandátuma 2024. május 20-án lejárt, azonban a választásokat a hadiállapotra és az általános mozgósításra hivatkozva elhalasztották. Az elnök akkor úgy fogalmazott, hogy a voksolás „nem időszerű”.

Korábban Donald Trump is a választások szükségességéről beszélt, és „választások nélküli diktátornak” nevezte Zelenszkijt, azt állítva, hogy támogatottsága jelentősen visszaesett. 2026 februárjában Zelenszkij felvetette, hogy elnökválasztást tarthatnak egy időben egy népszavazással, de azóta nem történt újabb bejelentés.