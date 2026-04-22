Zelenszkij most tényleg megteszi? Döbbenetes bejelentést tett

Ukrajna új lendületet akar adni a diplomáciának: Zelenszkij kezdeményezte egy személyes találkozó megszervezését Vlagyimir Putyinnal, de már az elején egyértelművé tette, hogy bizonyos helyszínek szóba sem jöhetnek. A külügyminiszter szerint Moszkva és Minszk kizárva, helyettük más fővárosok jöhetnek szóba, hogy előmozdítsák a béketárgyalás helyszínének kérdését.

Zelenszkij új helyszínt keres a Putyin-találkozóra

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha elmondta, hogy Kijev több országhoz is fordult segítségért, köztük Törökországhoz, hogy megszervezzék a csúcstalálkozót.

Hangsúlyozta: amennyiben egy harmadik ország vállalja a közvetítést, Ukrajna kész részt venni az egyeztetésen.

A Zelenszkij által képviselt álláspont szerint a találkozó célja az, hogy új diplomáciai lendületet adjanak a konfliktus rendezésének. A vezetés úgy látja, hogy a jelenlegi helyzetben minden lehetőséget ki kell használni a párbeszédre.

Új közvetítők is szóba kerültek

A tárgyalások megszervezésében kulcsszerepet kaphat Törökország, de Ukrajna más partnereket is bevonna. A tervek szerint akár az Egyesült Államok elnöke és a török államfő is közvetítőként jelenhet meg a folyamatban.

A Putyin és Zelenszkij közötti közvetlen egyeztetés hosszú ideje napirenden van, de eddig nem sikerült megállapodni a részletekről.

A mostani kezdeményezés azt mutatja, hogy Ukrajna igyekszik aktívan formálni a diplomáciai folyamatokat.

Az, hogy végül hol kerülhet sor a csúcstalálkozóra, egyelőre nyitott kérdés, de az már biztos: Moszkva és Minszk nem lesz a találkozó helyszíne.