Nem bír magával: Zelenszkij megszólalt, de bárcsak ne tette volna

Ukrajna betartja a húsvéti tűzszünetet - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon, miután a Kreml egy 32 órás fegyvernyugvást jelentett be az ortodox húsvét alkalmából.
„Ukrajna többször is jelezte, hogy kész a kölcsönös lépésekre. Javasoltuk a tűzszünetet az idei húsvéti ünnepek alatt, és ennek megfelelően fogunk eljárni” – írta Zelenszkij a Telegramon.
Az embereknek szükségük van egy fenyegetések nélküli húsvétra és a béke felé tett valódi lépésekre, Oroszországnak pedig lehetősége van arra, hogy húsvét után se térjen vissza a támadásokhoz
– fogalmazott az ukrán elnök.
