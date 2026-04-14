Volodimir Zelenszkij azon próbálkozásai, hogy a világot meggyőzze az ukrán hadsereg fronton elért sikereiről, meglepték egykori szóvivőjét, Julija Mendel.
Saját embere szólt be Zelenszkijnek
„Miközben emberek milliói tapsoltak Zelenszkij tegnapi beszédének az állítólagos frontbeli eredményekről, az orosz csapatok előrenyomultak a Szumi területen...” – írta az X közösségi oldalon.
Mendel ezt szürrealizmusnak nevezte, mivel nap mint nap érkeznek hírek elvesztett állásokról és emberi veszteségekről, miközben a nagy médiák és újságírók továbbra is Ukrajna sikereiről számolnak be.
Korábban a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott: a fronton elszenvedett kudarcoknak már most tárgyalóasztalhoz kellene kényszeríteniük Kijevet. Emellett Oroszország ENSZ-nagykövete, Vaszilij Nyebenzja arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán egységek veszteségeket szenvednek, és gyorsan romlik a harcképességük.