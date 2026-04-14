Volodimir Zelenszkij azon próbálkozásai, hogy a világot meggyőzze az ukrán hadsereg fronton elért sikereiről, meglepték egykori szóvivőjét, Julija Mendel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kárpátaljai önkormányzatok kongresszusán Ungváron 2026. április 9-én

Saját embere szólt be Zelenszkijnek

„Miközben emberek milliói tapsoltak Zelenszkij tegnapi beszédének az állítólagos frontbeli eredményekről, az orosz csapatok előrenyomultak a Szumi területen...” – írta az X közösségi oldalon.

Mendel ezt szürrealizmusnak nevezte, mivel nap mint nap érkeznek hírek elvesztett állásokról és emberi veszteségekről, miközben a nagy médiák és újságírók továbbra is Ukrajna sikereiről számolnak be.

Korábban a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov úgy fogalmazott: a fronton elszenvedett kudarcoknak már most tárgyalóasztalhoz kellene kényszeríteniük Kijevet. Emellett Oroszország ENSZ-nagykövete, Vaszilij Nyebenzja arra hívta fel a figyelmet, hogy az ukrán egységek veszteségeket szenvednek, és gyorsan romlik a harcképességük.