Zelenszkij: Moszkva hosszú távú tűzszünetbe is beleegyezhet bizonyos szankciók enyhítéséért vagy eltörléséért cserébe

Oroszország hosszú távú tűzszünetbe is beleegyezhet bizonyos szankciók enyhítéséért vagy eltörléséért cserébe – vélekedett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek adott nyilatkozatában, amelyből az UNIAN ukrán hírügynökség idézett csütörtökön.

Zelenszkij szerint Oroszország alkura készül, szankciókért cserébe

Az államfő arra szólította fel ezért az Egyesült Államokat és Európát, hogy tartsák fenn az Oroszország elleni szankciókat, és ne engedjenek Moszkva enyhítési kísérleteinek.

„Úgy gondolom, Oroszország felvetheti a tűzszünet kérdését bizonyos vállalatokra vonatkozó szankciók feloldásáért cserébe”

– emelte ki Zelenszkij. Hozzátette: arról is tudomása van, hogy az oroszok a SWIFT-rendszer használatára vonatkozó tilalom feloldását is napirendre tűzik a nemzetközi banki átutalások megkönnyítése érdekében.

„Mindez komoly kockázatot jelent Ukrajna számára” – állapította meg az elnök.

Az UNIAN emlékeztet arra, hogy az Európai Unió április 23-án fogadta el 20. szankciós csomagját.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy minél inkább fokozza Oroszország az agresszív háborút, annál erősebben támogatja Európa Ukrajnát.

„Ez egyértelmű üzenet az ukrán nép felé” – tette hozzá.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője pedig közölte, hogy az Európai Unió már az Oroszország elleni szankciók 21. csomagján dolgozik.

Washington március végén ezzel szemben bejelentette, hogy részben felold bizonyos szankciókat Oroszországgal szemben. Az első intézkedések három – orosz zászló alatt közlekedő – hajót érintettek.

