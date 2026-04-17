Meghökkentő szettben jelent meg Zendaya a Dűne 3 eseményén

Zendaya ismét minden tekintetet magára vont, de ezúttal nem egyöntetű lelkesedéssel: a színésznő különleges, homokdűnéket idéző szettben érkezett a Dűne: Harmadik rész bemutatójára. Zendaya vörös szőnyeges megjelenése pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, ahol a rajongók és a kritikusok is egymás után reagáltak az extrém outfitre.
Las Vegasban, a CinemaCon 2026 rendezvényen, április 14-én jelent meg Zendaya a Dűne: Harmadik rész sajtókörútjának nyitányán egy Schiaparelli-szettben, amelynek homokszínű, szoborszerű kialakítása azonnal beszédtéma lett. A különleges ruhát a divatház 2026-os őszi-téli kollekciójából választották, és a beszámolók szerint a film sivatagos világára utalt, miközben az online kommentelők egy része merésznek, mások kifejezetten furcsának nevezték az összeállítást – írja a Fox News.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 14: Zendaya promotes the upcoming film "Dune: Part Three" at the Warner Bros. Pictures presentation at The Dolby Colosseum at Caesars Palace during CinemaCon, the official convention of Cinema United, on April 14, 2026 in Las Vegas, Nevada. Gabe Ginsberg/Getty Images/AFP (Photo by Gabe Ginsberg / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Zendaya megjelenése alaposan megosztotta az internetet

A közösségi médiában gyorsan elszabadultak a reakciók: 

többen homokhoz, kekszhez vagy épp különös „bőrruhához” hasonlították a megjelenést, miközben mások azt dicsérték, hogy Zendaya teljesen ráhangolódott a Dűne hangulatára.

 A vélemények tehát erősen megoszlottak, de az biztos, hogy a színésznő ismét elérte, hogy mindenki róla beszéljen.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 14: (L-R) Jason Momoa, Denis Villeneuve, Timothée Chalamet and Zendaya promote the upcoming film "Dune: Part Three" at the Warner Bros. Pictures presentation at The Dolby Colosseum at Caesars Palace during CinemaCon, the official convention of Cinema United, on April 14, 2026 in Las Vegas, Nevada. Gabe Ginsberg/Getty Images/AFP (Photo by Gabe Ginsberg / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Zendaya népszerűsíti a hamarosan megjelenő "Dűne: Harmadik rész" című filmet a Warner Bros. Pictures bemutatóján
A Dűne 3 promóciója már most forrón indul

Zendaya a rendezvényen Timothée Chalamet, Jason Momoa és Denis Villeneuve oldalán jelent meg, ahol bemutatták a film első jeleneteit is. 

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 14: (L-R) Jason Momoa, Denis Villeneuve, Timothée Chalamet and Zendaya promote the upcoming film "Dune: Part Three" at the Warner Bros. Pictures presentation at The Dolby Colosseum at Caesars Palace during CinemaCon, the official convention of Cinema United, on April 14, 2026 in Las Vegas, Nevada. Gabe Ginsberg/Getty Images/AFP (Photo by Gabe Ginsberg / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A beszámolók szerint ezzel hivatalosan is elindult a Dűne: Harmadik rész látványos promóciója, amelynek egyik első nagy divatpillanatát egyértelműen Zendaya szolgáltatta. 

A film tervezett bemutatója 2026. december 18-án lesz.

