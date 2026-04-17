Meghökkentő szettben jelent meg Zendaya a Dűne 3 eseményén

Las Vegasban, a CinemaCon 2026 rendezvényen, április 14-én jelent meg Zendaya a Dűne: Harmadik rész sajtókörútjának nyitányán egy Schiaparelli-szettben, amelynek homokszínű, szoborszerű kialakítása azonnal beszédtéma lett. A különleges ruhát a divatház 2026-os őszi-téli kollekciójából választották, és a beszámolók szerint a film sivatagos világára utalt, miközben az online kommentelők egy része merésznek, mások kifejezetten furcsának nevezték az összeállítást – írja a Fox News.

Fotó: GABE GINSBERG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Zendaya megjelenése alaposan megosztotta az internetet

A közösségi médiában gyorsan elszabadultak a reakciók:

többen homokhoz, kekszhez vagy épp különös „bőrruhához” hasonlították a megjelenést, miközben mások azt dicsérték, hogy Zendaya teljesen ráhangolódott a Dűne hangulatára.

A vélemények tehát erősen megoszlottak, de az biztos, hogy a színésznő ismét elérte, hogy mindenki róla beszéljen.

Zendaya népszerűsíti a hamarosan megjelenő "Dűne: Harmadik rész" című filmet a Warner Bros. Pictures bemutatóján

A Dűne 3 promóciója már most forrón indul

Zendaya a rendezvényen Timothée Chalamet, Jason Momoa és Denis Villeneuve oldalán jelent meg, ahol bemutatták a film első jeleneteit is.

Jason Momoa, Denis Villeneuve, Timothée Chalamet és Zendaya

A beszámolók szerint ezzel hivatalosan is elindult a Dűne: Harmadik rész látványos promóciója, amelynek egyik első nagy divatpillanatát egyértelműen Zendaya szolgáltatta.

A film tervezett bemutatója 2026. december 18-án lesz.