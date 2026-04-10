Nem bír magával: Zelenszkij megszólalt, de bárcsak ne tette volna

Eldurvult a helyzet Zendaya és Sydney Sweeney között? Videón a kínos vörös szőnyeges pillanat

Az Euphoria harmadik évadának premierje nemcsak a vörös szőnyeges csillogásról szólt. Zendaya és Sydney Sweeney körül megfagyott a levegő, a két színésznő annyira látványosan kerülte egymást, hogy a távolságtartás azonnal feltűnt a rajongóknak.
Továbbra is borzolja a kedélyeket a Zendaya és Sydney Sweeney közötti viszály, az Euphoria harmadik évadának premierjén ugyanis annyira hűvösen viselkedtek egymás társaságában, hogy tagadni sem tudnák, valami történt kettejük között – írja a DailyMail

American actress, singer, and dancer Zendaya (Zendaya Maree Stoermer Coleman) wearing Ashi Studio SS26 Couture and Chopard jewelry, styled by Law Roach arrives at the Los Angeles Premiere Of HBO's 'Euphoria' Season 3 held at the TCL Chinese Theatre IMAX at Ovation Hollywood on April 7, 2026 in Hollywood, Los Angeles, California, United States.
Zendaya az Euphoria premierjén
A vörös szőnyeges eseményt a TCL Chinese Theatre IMAX előtt tartották, ahol a sorozat sztárjai együtt jelentek meg, azonban sokak szerint Zendaya egyértelműen kerülte Sydney Sweeney társaságát. 

A közösségi médiában villámgyorsan terjedni kezdett egy videó, amelyen Zendaya barátságosan beszélget és megöleli Hunter Schafer, miközben Sydney Sweeney a háttérben marad, és a két színésznő között nincs szemmel látható interakció. 

A pletykák szerint a konfliktus gyökerei egészen addig nyúlnak vissza, amikor Zendaya és Tom Holland közelebb kerültek egymáshoz. Több forrás állította korábban, hogy Sydney Sweeney is érdeklődött Tom Holland iránt. 

A közösségi médiában többen is elemezni kezdték a felvételeket, és sokan úgy vélik, hogy Zendaya tudatosan ignorálta Sydney Sweeneyt. Egyes kommentelők azt is kiemelték, hogy Sydney elfordította a tekintetét, amikor Zendaya felé nézhetett volna, ami tovább erősítette a viszályról szóló találgatásokat. 

Elképesztő ruhában jelent meg Zendaya: mindenki őt nézte a premierjén

Minden tekintetet magára vont a csinos színésznő a The Drama című film New York-i premierjén. Zendaya egy különleges, kék árnyalatokban játszó, tollakkal borított ruhában lépett a vörös szőnyegre. A fotókat megtekintheti az Origo oldalán.

Zendaya és a rajongók aggódnak: Tom Hollandról sötét teória kezd beigazolódni

Futótűzként söpört végig az interneten az új Tom Holland-film, a Vadonatúj nap előzetese. A Pókember 4. trailere nem kis izgalommal volt telepakolva, ámde Zendaya legnagyobb bánatára egy sötét teóriát is félig-meddig megerősített újdonsült férjéről. Erről további részleteket az Origo oldalán olvashat.

 

