Eldurvult a helyzet Zendaya és Sydney Sweeney között? Videón a kínos vörös szőnyeges pillanat

Továbbra is borzolja a kedélyeket a Zendaya és Sydney Sweeney közötti viszály, az Euphoria harmadik évadának premierjén ugyanis annyira hűvösen viselkedtek egymás társaságában, hogy tagadni sem tudnák, valami történt kettejük között – írja a DailyMail.

Zendaya az Euphoria premierjén

A vörös szőnyeges eseményt a TCL Chinese Theatre IMAX előtt tartották, ahol a sorozat sztárjai együtt jelentek meg, azonban sokak szerint Zendaya egyértelműen kerülte Sydney Sweeney társaságát.

A közösségi médiában villámgyorsan terjedni kezdett egy videó, amelyen Zendaya barátságosan beszélget és megöleli Hunter Schafer, miközben Sydney Sweeney a háttérben marad, és a két színésznő között nincs szemmel látható interakció.

A pletykák szerint a konfliktus gyökerei egészen addig nyúlnak vissza, amikor Zendaya és Tom Holland közelebb kerültek egymáshoz. Több forrás állította korábban, hogy Sydney Sweeney is érdeklődött Tom Holland iránt.

A közösségi médiában többen is elemezni kezdték a felvételeket, és sokan úgy vélik, hogy Zendaya tudatosan ignorálta Sydney Sweeneyt. Egyes kommentelők azt is kiemelték, hogy Sydney elfordította a tekintetét, amikor Zendaya felé nézhetett volna, ami tovább erősítette a viszályról szóló találgatásokat.

