Ott marad a zoknija nyoma a bokáján? Ezt üzenheti a szervezete

Az orvosi magyarázat szerint a zokni helye leggyakrabban azért látszik meg a lábon, mert a nap végére enyhe folyadék-visszatartás alakul ki, főleg akkor, ha valaki sokat ül vagy áll egy helyben. A zokni okozta benyomat önmagában általában nem baj, de ha rendszeresen erősödik, csak az egyik lábon jelentkezik, vagy duzzanat, fájdalom, elszíneződés is társul hozzá, akkor már érdemes orvossal beszélni – hívja fel a figyelmet a HuffPost.
Miért hagy nyomot a zokni?
A szakértők szerint a leggyakoribb ok a hosszú ülés, állás, az enyhe ödéma, a szoros zokni, a kiszáradás vagy akár egy sósabb étkezés is lehet. Ilyenkor a lábban kissé több folyadék gyűlhet fel, ezért a gumírozás jobban meglátszik a bőrön.
Mikor kell jobban figyelni?
Figyelmeztető jel lehet, ha:
- a benyomat csak az egyik oldalon jelentkezik,
- egyre mélyebb vagy tovább marad meg,
- illetve ha lábdagadás, nehézláb-érzés, visszerek, bőrelszíneződés, esetleg légszomj is társul hozzá.
Ezek mögött már vénás probléma, ritkábban szív- vagy veseműködési gond is állhat, ezért ilyenkor nem érdemes halogatni a kivizsgálást.
Zokni után maradó nyom: Mit lehet tenni ellene?
Ha nincs mögötte betegség, sokat segíthet a rendszeres mozgás, a lábak felpolcolása, a megfelelő folyadékbevitel és a kényelmesebb zokni viselése.
Akik sokat állnak vagy ülnek, azoknak a kompressziós zokni is hasznos lehet, mert segítheti a vénás keringést és csökkentheti a nap végi nehézláb-érzést.
Sokkoló kutatás: mérgező anyag lehet a gyerekruhákban
A színes gyerekruhák első ránézésre jókedvre ösztönöznek és ártalmatlannak tűnnek. Egy új kutatás azonban komoly kockázatra figyelmeztet: a vizsgálatok szerint ugyanis ólomszennyezés is jelen lehet ezekben a termékekben.
Önnél is van ilyen vegyszer otthon? – növelheti a gyógyíthatatlan betegség kialakulását
Egy új kutatás szerint a Parkinson-kór kialakulásának esélye nagyobb lehet azoknál, akik hosszú időn át ki vannak téve egy klórpirifosz nevű növényvédő szernek. A Parkinson-kór kapcsán a kutatók azt találták, hogy ennél a vegyszernél a tartós kitettség több mint két és félszeres kockázattal járt együtt.