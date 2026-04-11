Ott marad a zoknija nyoma a bokáján? Ezt üzenheti a szervezete

Az orvosi magyarázat szerint a zokni helye leggyakrabban azért látszik meg a lábon, mert a nap végére enyhe folyadék-visszatartás alakul ki, főleg akkor, ha valaki sokat ül vagy áll egy helyben. A zokni okozta benyomat önmagában általában nem baj, de ha rendszeresen erősödik, csak az egyik lábon jelentkezik, vagy duzzanat, fájdalom, elszíneződés is társul hozzá, akkor már érdemes orvossal beszélni – hívja fel a figyelmet a HuffPost.

Sokan tapasztalnak bemélyedéseket a lábukon, miután egész nap zoknit viselnek – de ez normális?

Miért hagy nyomot a zokni?

A szakértők szerint a leggyakoribb ok a hosszú ülés, állás, az enyhe ödéma, a szoros zokni, a kiszáradás vagy akár egy sósabb étkezés is lehet. Ilyenkor a lábban kissé több folyadék gyűlhet fel, ezért a gumírozás jobban meglátszik a bőrön.

Mikor kell jobban figyelni?

Figyelmeztető jel lehet, ha:

a benyomat csak az egyik oldalon jelentkezik,

egyre mélyebb vagy tovább marad meg,

illetve ha lábdagadás, nehézláb-érzés, visszerek, bőrelszíneződés, esetleg légszomj is társul hozzá.

A zoknivonalak gyakoriak, és gyakran akkor fordulnak elő, amikor valaki egész nap ül, egész nap talpon van

Ezek mögött már vénás probléma, ritkábban szív- vagy veseműködési gond is állhat, ezért ilyenkor nem érdemes halogatni a kivizsgálást.

Zokni után maradó nyom: Mit lehet tenni ellene?

Ha nincs mögötte betegség, sokat segíthet a rendszeres mozgás, a lábak felpolcolása, a megfelelő folyadékbevitel és a kényelmesebb zokni viselése.

Ha sokat áll vagy ül, hasznos lehet a kompressziós zokni

Akik sokat állnak vagy ülnek, azoknak a kompressziós zokni is hasznos lehet, mert segítheti a vénás keringést és csökkentheti a nap végi nehézláb-érzést.