95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Ott marad a zoknija nyoma a bokáján? Ezt üzenheti a szervezete

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Sokan csak legyintenek rá, ha este nyomot hagy a zokni a bokán, pedig a jelenség néha többet árulhat el a szervezetről, mint hinnénk. A zokni után maradó vonalak többnyire ártalmatlanok, de bizonyos esetekben érdemes komolyabban odafigyelni rájuk.
egészségveseműködésbőrzokni

Az orvosi magyarázat szerint a zokni helye leggyakrabban azért látszik meg a lábon, mert a nap végére enyhe folyadék-visszatartás alakul ki, főleg akkor, ha valaki sokat ül vagy áll egy helyben. A zokni okozta benyomat önmagában általában nem baj, de ha rendszeresen erősödik, csak az egyik lábon jelentkezik, vagy duzzanat, fájdalom, elszíneződés is társul hozzá, akkor már érdemes orvossal beszélni – hívja fel a figyelmet a HuffPost.

Sokan tapasztalnak bemélyedéseket a lábukon, miután egész nap zoknit viselnek – de ez normális?
Fotó: Tai's Captures / Unsplash

Miért hagy nyomot a zokni?

A szakértők szerint a leggyakoribb ok a hosszú ülés, állás, az enyhe ödéma, a szoros zokni, a kiszáradás vagy akár egy sósabb étkezés is lehet. Ilyenkor a lábban kissé több folyadék gyűlhet fel, ezért a gumírozás jobban meglátszik a bőrön.

Mikor kell jobban figyelni?

Figyelmeztető jel lehet, ha: 

  • a benyomat csak az egyik oldalon jelentkezik, 
  • egyre mélyebb vagy tovább marad meg, 
  • illetve ha lábdagadás, nehézláb-érzés, visszerek, bőrelszíneződés, esetleg légszomj is társul hozzá. 
A zoknivonalak gyakoriak, és gyakran akkor fordulnak elő, amikor valaki egész nap ül, egész nap talpon van
Fotó: No Revisions / Unsplash

Ezek mögött már vénás probléma, ritkábban szív- vagy veseműködési gond is állhat, ezért ilyenkor nem érdemes halogatni a kivizsgálást.

Zokni után maradó nyom: Mit lehet tenni ellene?

Ha nincs mögötte betegség, sokat segíthet a rendszeres mozgás, a lábak felpolcolása, a megfelelő folyadékbevitel és a kényelmesebb zokni viselése. 

Ha sokat áll vagy ül, hasznos lehet a kompressziós zokni
Fotó: Florian Kurrasch / Unsplash

Akik sokat állnak vagy ülnek, azoknak a kompressziós zokni is hasznos lehet, mert segítheti a vénás keringést és csökkentheti a nap végi nehézláb-érzést.

Sokkoló kutatás: mérgező anyag lehet a gyerekruhákban

A színes gyerekruhák első ránézésre jókedvre ösztönöznek és ártalmatlannak tűnnek. Egy új kutatás azonban komoly kockázatra figyelmeztet: a vizsgálatok szerint ugyanis ólomszennyezés is jelen lehet ezekben a termékekben.

Önnél is van ilyen vegyszer otthon? – növelheti a gyógyíthatatlan betegség kialakulását

Egy új kutatás szerint a Parkinson-kór kialakulásának esélye nagyobb lehet azoknál, akik hosszú időn át ki vannak téve egy klórpirifosz nevű növényvédő szernek. A Parkinson-kór kapcsán a kutatók azt találták, hogy ennél a vegyszernél a tartós kitettség több mint két és félszeres kockázattal járt együtt.

 

 

