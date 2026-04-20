Két tinédzser felelős a londoni zsinagóga felgyújtásában

Letartóztattak két tizenévest Londonban a Kenton United zsinagóga felgyújtása miatt. A két fiatal az egyik ablakon keresztül dobott gyúlékony anyagot az épületbe – írja a DailyMail.

Matt Jukes, a londoni rendőrség helyettes vezetője közölte, hogy a gyújtogatásos ügy kapcsán egy 17 és egy 19 éves férfit vettek őrizetbe.

A gyanúsítottak vasárnap éjjel egy gyúlékony anyaggal teli palackot dobtak be a zsinagóga ablakán keresztül az épületbe. A bent tartózkodók észlelték a füstöt, és értesítették a tűzoltóságot.

A zsinagóga berendezésében csak kisebb anyagi károk keletkeztek, személyi sérülés nem történt.

Ahogy arról az Origo már beszámolt, március közepén tűz ütött ki egy rotterdami zsinagóga bejáratánál. A holland rendőrség közlése szerint ismeretlen elkövetők tüzet gyújtottak Rotterdam központjától nem messze található zsinagógánál. A lángok maguktól kialudtak, személyi sérülés nem történt.

Fokozódnak az antiszemita támadások Nagy-Britanniában

Újabb gyújtogatási kísérlet történt egy zsidó jótékonysági szervezet irodájánál Londonban. A hatóságok antiszemita indíttatást állapítottak meg és gyűlölet-bűncselekményként kezelik a történteket. A hatóságok erőfeszítései ellenére azonban egyre gyakoribbak az ilyen támadások Nagy-Britanniában.