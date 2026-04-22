Két ismert gyógyszer adhat új reményt a zsírmáj kezelésében

Barcelonában a University of Barcelona kutatói olyan vizsgálatot mutattak be, amelyben a pemafibrate és a telmisartan nevű gyógyszereket tesztelték. A zsírmáj kezelésében azért lehet érdekes ez az eredmény, mert a két szer együtt nemcsak a máj zsírosodását mérsékelte az állatmodellekben, hanem a szív- és érrendszeri kockázatok csökkentésében is ígéretesnek tűnt – számolt be a ScienceDaily.
A kutatás szerint a két gyógyszer segíthet abban, hogy kevesebb zsír rakódjon le a májban.
Ez fontos lehet, mert a zsírmájbetegség idővel súlyosabb májkárosodáshoz is vezethet, és a szív egészségére is hatással lehet.
Zsírmáj kezelése – Ezért lehet érdekes a két gyógyszer
- Pemafibrate: ez egy zsírcsökkentő gyógyszer, amelyet a vérzsírok rendezésére használnak. A kutatók szerint azért lehet hasznos, mert segíthet csökkenteni a májban felhalmozódó zsírt.
- Telmisartan: ezt elsősorban magas vérnyomás kezelésére alkalmazzák. Azért lehet jó választás, mert nemcsak a vérnyomásra hathat kedvezően, hanem a kutatás szerint a máj zsírosodását is mérsékelheti, így a szív- és érrendszeri kockázatokat is csökkentheti.
Fontos, de még korai eredmény
A jó hír az, hogy már ismert gyógyszerekről van szó, ami később gyorsíthatja a kutatásokat. Ugyanakkor ez egyelőre állatkísérletes eredmény, vagyis még nem bizonyított, hogy embereknél is ugyanígy működik.
