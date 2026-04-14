Ezt jelezheti a nyakon megjelenő zsírpúp – komoly betegség is állhat a háttérben

A szakértők szerint különösen aggasztó, hogy a modern életmód – a rossz testtartás, az elhízás és bizonyos gyógyszerek hosszú távú használata – egyre inkább hozzájárul ennek a jelenségnek a terjedéséhez. A zsírpúp egy zsírfelhalmozódás a nyak alsó részén vagy a felső háton, amely egy jól látható púpot képezhet. Bár sok esetben valóban csak esztétikai problémáról van szó, az orvosok szerint ennél jóval komolyabb gondokra is utalhat, hívta fel a figyelmet a Fox News.

A zsírpúp megjelenése bizonyos esetekben akár súlyosabb egészségi problémára is utalhat – Fotó: GIRAND / BSIP via AFP

A jelenséget gyakran összekeverik az úgynevezett „özvegyi púppal”, amely nem zsírból, hanem a gerinc görbületéből adódik. A különbség azonban kulcsfontosságú: míg az egyik inkább életmódbeli kérdés, a másik akár komoly betegségek jele is lehet.

Ezek állhatnak a zsírpúp kialakulásának háttérben

A szakértők szerint a zsírpúp kialakulásának több oka is lehet. Az egyik leggyakoribb tényező az elhízás, de korántsem az egyetlen. Bizonyos esetekben hormonális problémák, például a Cushing-szindróma is állhat a háttérben. Ez a betegség a stresszhormonként ismert kortizol túltermelődésével jár, ami jellegzetes zsírfelhalmozódást okozhat a test bizonyos pontjain – például a nyakon.

Emellett egyes gyógyszerek, különösen a szteroidok tartós használata vagy bizonyos HIV-kezelések is hozzájárulhatnak a kialakulásához.

Árulkodó tünetek: mikor kell azonnal orvoshoz fordulni?

Az orvosok hangsúlyozzák, hogy nem minden eset veszélyes, de vannak figyelmeztető jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Különösen gyanús lehet, ha a púp:

hirtelen jelenik meg

folyamatosan növekszik

egyéb tünetekkel társul

Ilyen kísérő tünet lehet például a fáradtság, izomgyengeség, vérnyomás-ingadozás, könnyű véraláfutás vagy akár hormonális változások. Ezek már komolyabb kivizsgálást igényelhetnek.

Nem minden esetben áll betegség a háttérben. A szakértők szerint a modern életmód egyik „népbetegsége”, a rossz testtartás is látványosan felerősítheti a problémát. A sok ülés, az előretolt fej és a görnyedt hát miatt a nyak körüli terület kiemelkedőbbnek tűnhet, még akkor is, ha valójában nincs jelentős zsírfelhalmozódás.

Így kezelhető – életmódváltástól a műtétig

A kezelés minden esetben az okoktól függ. Ha a háttérben testtartási probléma áll, akkor a gyógytorna és az izomerősítés jelenthet megoldást. Amennyiben gyógyszerek okozzák a tünetet, az orvos módosíthatja a kezelést.