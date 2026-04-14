Ezt jelezheti a nyakon megjelenő zsírpúp – komoly betegség is állhat a háttérben

A szakértők szerint különösen aggasztó, hogy a modern életmód – a rossz testtartás, az elhízás és bizonyos gyógyszerek hosszú távú használata – egyre inkább hozzájárul ennek a jelenségnek a terjedéséhez. A zsírpúp egy zsírfelhalmozódás a nyak alsó részén vagy a felső háton, amely egy jól látható púpot képezhet. Bár sok esetben valóban csak esztétikai problémáról van szó, az orvosok szerint ennél jóval komolyabb gondokra is utalhat, hívta fel a figyelmet a Fox News.
A jelenséget gyakran összekeverik az úgynevezett „özvegyi púppal”, amely nem zsírból, hanem a gerinc görbületéből adódik. A különbség azonban kulcsfontosságú: míg az egyik inkább életmódbeli kérdés, a másik akár komoly betegségek jele is lehet.
Ezek állhatnak a zsírpúp kialakulásának háttérben
A szakértők szerint a zsírpúp kialakulásának több oka is lehet. Az egyik leggyakoribb tényező az elhízás, de korántsem az egyetlen. Bizonyos esetekben hormonális problémák, például a Cushing-szindróma is állhat a háttérben. Ez a betegség a stresszhormonként ismert kortizol túltermelődésével jár, ami jellegzetes zsírfelhalmozódást okozhat a test bizonyos pontjain – például a nyakon.
Emellett egyes gyógyszerek, különösen a szteroidok tartós használata vagy bizonyos HIV-kezelések is hozzájárulhatnak a kialakulásához.
Árulkodó tünetek: mikor kell azonnal orvoshoz fordulni?
Az orvosok hangsúlyozzák, hogy nem minden eset veszélyes, de vannak figyelmeztető jelek, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Különösen gyanús lehet, ha a púp:
- hirtelen jelenik meg
- folyamatosan növekszik
- egyéb tünetekkel társul
Ilyen kísérő tünet lehet például a fáradtság, izomgyengeség, vérnyomás-ingadozás, könnyű véraláfutás vagy akár hormonális változások. Ezek már komolyabb kivizsgálást igényelhetnek.
Nem minden esetben áll betegség a háttérben. A szakértők szerint a modern életmód egyik „népbetegsége”, a rossz testtartás is látványosan felerősítheti a problémát. A sok ülés, az előretolt fej és a görnyedt hát miatt a nyak körüli terület kiemelkedőbbnek tűnhet, még akkor is, ha valójában nincs jelentős zsírfelhalmozódás.
Így kezelhető – életmódváltástól a műtétig
A kezelés minden esetben az okoktól függ. Ha a háttérben testtartási probléma áll, akkor a gyógytorna és az izomerősítés jelenthet megoldást. Amennyiben gyógyszerek okozzák a tünetet, az orvos módosíthatja a kezelést.
Ha viszont valódi zsírfelhalmozódásról van szó, és nincs mögötte betegség, akár esztétikai beavatkozás is szóba jöhet, például zsírleszívás. Az életmódváltás – a testsúly rendezése, a helyes testtartás és a tudatos gyógyszerhasználat – szintén kulcsszerepet játszhat a megelőzésben és a kezelésben.
Nem maga a púp a legveszélyesebb
Bár a zsírpúp önmagában általában nem életveszélyes, a mögötte álló okok annál inkább lehetnek azok. Kezeletlen esetben akár magas vérnyomás, alvászavarok vagy más súlyos szövődmények is kialakulhatnak.
A szakértők egyetértenek: a legfontosabb az időben történő felismerés. Ha valaki ilyen elváltozást észlel magán, különösen, ha az gyorsan változik vagy más tünetekkel jár, érdemes mielőbb orvoshoz fordulni.
Erről is írtunk korábban az Origón:
Hatalmas, fejméretű tumorral a nyakán élt több mint 16 éven át egy orosz férfi. A daganatot házi praktikákkal próbálta meggyógyítani, hasztalanul.
A bőr alatti csomók általában nagy riadalmat keltenek, mivel az érintettek attól tartanak, rosszindulatú daganat okozza. Sajnos kizárni ezt a lehetőséget sem lehet, ám érdemes tudni, a rákon kívül még sok más állapot is kiválthatja a problémát. Hogy mi minden okozhatja, és hogy miként lehet diagnosztizálni, arról dr. Horváth Ilonát, az Ultrahangközpont radiológusát kérdeztük.