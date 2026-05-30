Nyissuk ki az ablakot vagy inkább zárjuk be a hőségben? – sokan egész életükben rosszul csinálják

Ahogy beköszönt a nyári kánikula, újra előkerül az örök kérdés. Vajon jobb nyitva hagyni az ablakot, vagy éppen ellenkezőleg, akkor teszünk jót, ha hermetikusan lezárunk mindent?
hőségablakszellőztetésárnyékolássötétítés

A legtöbben ösztönösen becsukják az ablakokat, amikor odakint tombol a forróság, ám egy ismert meteorológus szerint ez hatalmas tévedés lehet. A vita évek óta tart, és úgy tűnik, nincs mindenkire érvényes szabály, mutatott rá a Focus.

ablak
A nincs egyértelműen jó recept arra, hogy az ablakok nyitása, vagy zárása a legjobb megoldás a hőség ellen, de tény, szellőztetni muszáj – Fotó: pexels.com

Pokollá válhat a lakás klíma nélkül

Akinek nincs légkondicionálója, pontosan tudja, milyen brutális tud lenni egy nyári hőhullám. Napközben szinte lehetetlen dolgozni, este pedig sokan órákig forgolódnak az ágyban a fullasztó meleg miatt. 

Pedig néhány egyszerű trükkel rengeteget javíthatunk a helyzeten – méghozzá teljesen ingyen.

Szakértők szerint az egyik legnagyobb hiba, hogy az emberek túl későn kezdenek védekezni a hőség ellen. A redőnyöket, sötétítőket és függönyöket már a kora reggeli órákban érdemes behúzni, még mielőtt a nap teljes erővel besütne a lakásba. Ha egyszer átforrósodnak a falak és a bútorok, utána sokkal nehezebb lehűteni a helyiségeket.

Akkor most nyitni kell az ablakot, vagy nem?

A klasszikus szabály szerint:

  • reggel és este alaposan szellőztessünk,
  • napközben pedig tartsuk zárva az ablakokat.

Ez különösen akkor működik jól, ha napközben senki nincs otthon. Ilyenkor a hűvösebb reggeli levegőt még be lehet engedni, később viszont érdemes kizárni a forró levegőt és a napsütést.

A híres meteorológus szerint ez „babona”

A német időjárás-szakértő, Jörg Kachelmann azonban teljesen másképp látja a helyzetet. Szerinte „sötét babona”, hogy azonnal be kell csukni az ablakokat, amint odakint melegebb lesz, mint bent. A szakember arra figyelmeztet: zárt lakásban gyorsan felhalmozódik a szén-dioxid és a pára, ami sokkal kellemetlenebb lehet, mint maga a meleg.

Ezért ha valaki napközben otthon tartózkodik, vagy túl magas a páratartalom a lakásban, akkor még kánikulában is érdemes időnként szellőztetni.

Ezek a trükkök segíthetnek az alvásban is

A nyári éjszakák sokak számára valóságos rémálommá válnak, de vannak praktikák, amelyek tényleg működhetnek.

1. Fordítsd meg a matracot

Sokan nem tudják, de számos matracnak van nyári és téli oldala. A nyári felület jobban szellőzik, így hűvösebb érzetet ad.

2. Jeges melegvizes palack?

Furcsán hangzik, mégis hatásos: tölts meg egy melegvizes palackot jéghideg vízzel, és tedd az ágyba lefekvés előtt.

3. Hűtsd le a pizsamádat

Extrém melegben az is segíthet, ha a pizsamát fél órára beteszed a hűtőbe lefekvés előtt.

4. Nem mindegy, milyen az ágynemű

Nyáron különösen jó választás lehet:

  • a len,
  • a selyem,
  • a szatén,
  • vagy a krepp anyag.

Ezek sokkal hűvösebb érzetet adnak, mint a hagyományos ágyneműk.

A szakértők szerint a legfontosabb a tudatos szellőztetés és a megfelelő árnyékolás. Reggel és este érdemes intenzíven átszellőztetni a lakást, napközben pedig minimalizálni a napsütést. Az viszont biztos: sokan teljesen rosszul védekeznek a hőség ellen – és emiatt saját maguk csinálnak szaunát a lakásban.

