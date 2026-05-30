Nyissuk ki az ablakot vagy inkább zárjuk be a hőségben? – sokan egész életükben rosszul csinálják

A legtöbben ösztönösen becsukják az ablakokat, amikor odakint tombol a forróság, ám egy ismert meteorológus szerint ez hatalmas tévedés lehet. A vita évek óta tart, és úgy tűnik, nincs mindenkire érvényes szabály, mutatott rá a Focus.
Pokollá válhat a lakás klíma nélkül
Akinek nincs légkondicionálója, pontosan tudja, milyen brutális tud lenni egy nyári hőhullám. Napközben szinte lehetetlen dolgozni, este pedig sokan órákig forgolódnak az ágyban a fullasztó meleg miatt.
Pedig néhány egyszerű trükkel rengeteget javíthatunk a helyzeten – méghozzá teljesen ingyen.
Szakértők szerint az egyik legnagyobb hiba, hogy az emberek túl későn kezdenek védekezni a hőség ellen. A redőnyöket, sötétítőket és függönyöket már a kora reggeli órákban érdemes behúzni, még mielőtt a nap teljes erővel besütne a lakásba. Ha egyszer átforrósodnak a falak és a bútorok, utána sokkal nehezebb lehűteni a helyiségeket.
Akkor most nyitni kell az ablakot, vagy nem?
A klasszikus szabály szerint:
- reggel és este alaposan szellőztessünk,
- napközben pedig tartsuk zárva az ablakokat.
Ez különösen akkor működik jól, ha napközben senki nincs otthon. Ilyenkor a hűvösebb reggeli levegőt még be lehet engedni, később viszont érdemes kizárni a forró levegőt és a napsütést.
A híres meteorológus szerint ez „babona”
A német időjárás-szakértő, Jörg Kachelmann azonban teljesen másképp látja a helyzetet. Szerinte „sötét babona”, hogy azonnal be kell csukni az ablakokat, amint odakint melegebb lesz, mint bent. A szakember arra figyelmeztet: zárt lakásban gyorsan felhalmozódik a szén-dioxid és a pára, ami sokkal kellemetlenebb lehet, mint maga a meleg.
Ezért ha valaki napközben otthon tartózkodik, vagy túl magas a páratartalom a lakásban, akkor még kánikulában is érdemes időnként szellőztetni.
Ezek a trükkök segíthetnek az alvásban is
A nyári éjszakák sokak számára valóságos rémálommá válnak, de vannak praktikák, amelyek tényleg működhetnek.
1. Fordítsd meg a matracot
Sokan nem tudják, de számos matracnak van nyári és téli oldala. A nyári felület jobban szellőzik, így hűvösebb érzetet ad.
2. Jeges melegvizes palack?
Furcsán hangzik, mégis hatásos: tölts meg egy melegvizes palackot jéghideg vízzel, és tedd az ágyba lefekvés előtt.
3. Hűtsd le a pizsamádat
Extrém melegben az is segíthet, ha a pizsamát fél órára beteszed a hűtőbe lefekvés előtt.
4. Nem mindegy, milyen az ágynemű
Nyáron különösen jó választás lehet:
- a len,
- a selyem,
- a szatén,
- vagy a krepp anyag.
Ezek sokkal hűvösebb érzetet adnak, mint a hagyományos ágyneműk.
A szakértők szerint a legfontosabb a tudatos szellőztetés és a megfelelő árnyékolás. Reggel és este érdemes intenzíven átszellőztetni a lakást, napközben pedig minimalizálni a napsütést. Az viszont biztos: sokan teljesen rosszul védekeznek a hőség ellen – és emiatt saját maguk csinálnak szaunát a lakásban.
