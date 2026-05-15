Új csalási hullám söpör végig az Amazon vásárlóin – egyetlen kattintással ellophatják az adatait

Egyre több vásárlót próbálnak átverni az Amazon nevében küldött megtévesztő e-mailekkel, amelyek első pillantásra teljesen hivatalosnak tűnnek. A csalók most egy különösen alattomos módszert vetettek be: hamis termékvisszahívásokkal követnek el adatlopást.
Az adatlopás azért működik ennyire jól, mert sokan rendszeresen rendelnek az Amazontól, így egy biztonsági figyelmeztetés teljesen hihetőnek tűnik. Az emailek szerint a korábban megvásárolt termék veszélyes lehet, ezért sürgős intézkedésre van szükség. A levél gyakran arra figyelmeztet, hogy a termék biztonsági kockázatot jelenthet, ezért a vásárlónak ellenőriznie kell a részleteket vagy visszatérítést kérhet, hívta fel a figyelmet a techbook.

Az Amazon nevében küldött termékvisszahívásra vonatkozó emaillel történik újabban az adatlopás – Fotó: AFP

A levelek nem agresszívek, ezért is megtévesztőek

Sokan ilyenkor gondolkodás nélkül kattintanak. A levelek ráadásul nem agresszívak vagy fenyegetőek, hanem udvarias, hivatalos ügyfélszolgálati üzenetnek tűnnek. Éppen ez teszi őket rendkívül veszélyessé.

A biztonsági szakértők szerint a legnagyobb veszélyt a levélben található link jelenti. A felhasználókat egy olyan oldalra irányítják, amely szinte tökéletes másolata az Amazon hivatalos weboldalának.

A gyanútlan vásárlók itt megadhatják bejelentkezési adataikat, bankkártyaadataikat vagy más személyes információikat — amelyek azonnal a csalók kezébe kerülnek. Az ellopott adatokat később pénzlopásra, további csalásokra vagy akár más fiókok feltörésére is felhasználhatják.

Ezért működik ennyire jól az effajta adatlopás

A szakértők szerint a csalás sikerének egyik kulcsa, hogy teljesen hétköznapi helyzetre épít. A termékvisszahívások a nagy webáruházaknál valóban előfordulnak, ezért az emberek nem feltétlenül kezdenek azonnal gyanakodni.

A visszatérítés ígérete pedig még inkább sürgeti a felhasználókat, hogy gyorsan reagáljanak. A csalók pontosan erre játszanak.

Így védekezhet a csalók ellen

Az Amazon arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy soha ne jelentkezzenek be emailben kapott linken keresztül. Ehelyett mindig közvetlenül a hivatalos weboldalt vagy az alkalmazást kell megnyitni.

A visszahívásokról és fontos üzenetekről szóló információkat kizárólag a „Rendeléseim” vagy az „Üzeneteim” menüpontban érdemes ellenőrizni.

A szakértők szerint annak, aki már megadta adatait egy gyanús oldalon, azonnal jelszót kell változtatnia, és be kell kapcsolnia a kétlépcsős azonosítást is. A csalók ugyanis sokszor már egyetlen megszerzett jelszóval is teljes hozzáférést szerezhetnek egy fiókhoz — és ezzel akár komoly anyagi kárt is okozhatnak.

