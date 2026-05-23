Fél az öregedéstől? Íme, három szokás, amelyek fiatalon tartják

Az agy öregedése természetes folyamat, de kutatások szerint életmódbeli szokásokkal érdemben mérsékelhető a kognitív hanyatlás. Hogyan lassítható az agy öregedése? A szakértők szerint ehhez nem drasztikus változtatásokra, hanem apró, mindennapi mentális kihívásokra és aktív életvitelre van szükség. A technológiai kényelem ugyan megkönnyíti a mindennapokat, de csökkentheti a mentális terhelést is – írja a BBC.

Az agy öregedése lassítható bizonyos életmódbeli szokásokkal – Fotó: Unsplash

1. Térbeli tájékozódás az agy öregedése ellen

Az erre irányuló kutatások szerint a hippokampusz, amely a térbeli navigációért felel, az Alzheimer-kór egyik elsőként érintett agyterülete. A taxisofőrök és mentősök körében alacsonyabb a betegséghez köthető kockázat, feltehetően a folyamatos térbeli gondolkodás miatt. A GPS túlzott használata ezzel szemben gyengítheti a térbeli memóriát, míg a tájfutás és hasonló tevékenységek erősíthetik azt. Ez a fajta mentális terhelés hosszú távon a kognitív tartalék növeléséhez is hozzájárulhat.

2. Társas kapcsolatok

Számos kutatás szerint a társas aktivitás jelentősen csökkentheti a demencia kockázatát. A társaságilag aktív embereknél 30–50%-kal alacsonyabb kockázatot figyeltek meg, míg az izolált életmód akár évekkel korábbi tünetmegjelenéssel is járhat. A beszélgetések és közös gondolkodás csökkentik a stresszt, amely hosszú távon károsíthatja a hippokampuszt, miközben több agyterületet is aktívan tartanak.

3. Élethosszig tartó tanulás

Az egyik legerősebb tényező az egészséges öregedésben az élethosszig tartó tanulás. A tanulás során új idegsejtek és kapcsolatok jönnek létre, ami a neuroplaszticitás révén erősíti az agy alkalmazkodóképességét. A kognitív tartalék folyamatosan bővíthető olvasással, kertészkedéssel vagy közösségi tevékenységekkel. Ezek segítenek abban, hogy az agy idősebb korban is ellenállóbb maradjon a hanyatlással szemben. Mindez különösen idősebb korban válik fontos tényezővé.