Fél az öregedéstől? Íme, három szokás, amelyek fiatalon tartják

Az agy öregedése természetes folyamat, de kutatások szerint életmódbeli szokásokkal érdemben mérsékelhető a kognitív hanyatlás. Hogyan lassítható az agy öregedése? A szakértők szerint ehhez nem drasztikus változtatásokra, hanem apró, mindennapi mentális kihívásokra és aktív életvitelre van szükség. A technológiai kényelem ugyan megkönnyíti a mindennapokat, de csökkentheti a mentális terhelést is – írja a BBC.
1. Térbeli tájékozódás az agy öregedése ellen
Az erre irányuló kutatások szerint a hippokampusz, amely a térbeli navigációért felel, az Alzheimer-kór egyik elsőként érintett agyterülete. A taxisofőrök és mentősök körében alacsonyabb a betegséghez köthető kockázat, feltehetően a folyamatos térbeli gondolkodás miatt. A GPS túlzott használata ezzel szemben gyengítheti a térbeli memóriát, míg a tájfutás és hasonló tevékenységek erősíthetik azt. Ez a fajta mentális terhelés hosszú távon a kognitív tartalék növeléséhez is hozzájárulhat.
2. Társas kapcsolatok
Számos kutatás szerint a társas aktivitás jelentősen csökkentheti a demencia kockázatát. A társaságilag aktív embereknél 30–50%-kal alacsonyabb kockázatot figyeltek meg, míg az izolált életmód akár évekkel korábbi tünetmegjelenéssel is járhat. A beszélgetések és közös gondolkodás csökkentik a stresszt, amely hosszú távon károsíthatja a hippokampuszt, miközben több agyterületet is aktívan tartanak.
3. Élethosszig tartó tanulás
Az egyik legerősebb tényező az egészséges öregedésben az élethosszig tartó tanulás. A tanulás során új idegsejtek és kapcsolatok jönnek létre, ami a neuroplaszticitás révén erősíti az agy alkalmazkodóképességét. A kognitív tartalék folyamatosan bővíthető olvasással, kertészkedéssel vagy közösségi tevékenységekkel. Ezek segítenek abban, hogy az agy idősebb korban is ellenállóbb maradjon a hanyatlással szemben. Mindez különösen idősebb korban válik fontos tényezővé.
Az agy öregedése régóta foglalkoztatja a kutatókat világszerte, és most úgy tűnik, hogy áttörés küszöbén állunk. A Yong Loo Lin School of Medicine tudósai egy rendkívüli felfedezést tettek, amely alapjaiban változtathatja meg, ahogyan az öregedésről gondolkodunk. A kutatók azonosítottak egy kulcsfontosságú fehérjét, amely központi szerepet játszik az agy biológiai öregedési folyamataiban.
Bizonyos életkorban az agyunk gyorsabban kezd öregedni, és ez egy „kritikus ablakot" nyit meg. Az agy célzott terápiája ebben az időszakban segíthet helyrehozni az öregedéssel kapcsolatos károkat, mielőtt azok visszafordíthatatlanná válnának.