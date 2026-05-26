Szenzációs áttörés: egy orrspray fordíthatja vissza az agy öregedését

Egy egyszerű orrspray akár az agy öregedése ellen is új távlatokat nyithat a jövőben – legalábbis amerikai kutatók friss eredményei szerint. A Texas A&M Egyetem tudósai olyan kísérleti kezelést fejlesztettek, amely csökkentheti az agyi gyulladást, és javíthatja a memória, valamint a gondolkodási képességek működését. Az első vizsgálatok alapján már két adag után is hónapokig tartó javulás figyelhető meg. A kutatás egyelőre állatkísérletes fázisban tart, embereken még nem tesztelték – írja a ScinceDaily.

Egy egyszerű orrspray akár az agy öregedése ellen is új távlatokat nyithat a jövőben – Fotó: Unsplash

Visszafordítható lehet az agy öregedése egy orrspray segítségével?

Az agy öregedése mögött a kutatók szerint gyakran egy tartós, alacsony szintű gyulladás áll. Ez a folyamat lassan rontja a memóriát, a gondolkodást és az agy rugalmasságát is, és több idegrendszeri betegség kialakulásában is szerepet játszhat. A kutatócsoport egy különleges megközelítést alkalmazott: extracelluláris vezikulákat, vagyis apró, természetes „szállítóegységeket” használtak, amelyek sejtek között visznek genetikai információt. Ezeket mikroRNS-ekkel töltötték fel, amelyek képesek több fontos agyi folyamat finomhangolására. A kutatók szerint ezek a molekulák egyszerre több szabályozási útvonalat is befolyásolnak az agyban.

Hogyan jut el a kezelés közvetlenül az agyba?

A terápia egyik legérdekesebb része a beadási mód: az orrspray lehetővé teszi, hogy a hatóanyagok az orrjáratokon keresztül közvetlenül eljussanak az agyba, megkerülve annak természetes védőgátját. Így nincs szükség invazív beavatkozásra, mégis célzottan hat az agyszövetre. A kutatók arról számoltak be, hogy a kezelés több, az öregedéssel összefüggő gyulladásos folyamatot is mérsékelt. Emellett javulást figyeltek meg a mitokondriumok működésében is, amelyek az agysejtek energiaellátásáért felelnek. Ez összességében hatékonyabb idegsejtműködést eredményezhet.

Milyen jövő várhat a demencia kezelésére?

A kísérletekben a kezelt alanyok jobb eredményeket értek el memória- és felismerési teszteken, például új tárgyak megkülönböztetésében és ismerős minták azonosításában. A javulás gyorsan jelentkezett, és a kutatók szerint akár hónapokig is kitartott mindössze két adag után. A tudósok szerint a módszer hosszabb távon új irányt adhat az agy öregedésének visszafordítása területén, és akár a demencia vagy az Alzheimer-kór kezelésében is szerepet kaphat.