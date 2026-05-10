Az új agyi vizsgálatok megdöbbentő dolgot tártak fel

A szngapúri Nanyang Technological University, a Pennsylvaniai Egyetem és a California State University kutatói arra jöttek rá, hogy a striatum – az agy mélyén található, a jutalmazási rendszerhez és döntéshozatalhoz kapcsolódó terület – átlagosan mintegy 10 százalékkal nagyobb volt a pszichopátiás jegyeket mutató résztvevőknél.

Egy új kutatás szerint az agy mérete is árulkodhat a pszichopátiáról

A vizsgálatban 120 amerikai felnőtt vett részt, akiknek agyát MRI-vel térképezték fel, személyiségjegyeiket pedig a pszichopátia mérésére használt standard teszttel értékelték. Az eredmények szerint a nagyobb striatum erősebb ingerkereséssel, impulzivitással és izgalomvággyal függ össze – ezek pedig részben magyarázzák a pszichopátiás vonások megjelenését – írja a Science Daily.

Sok minden alakítja az agyi rendszert

A kutatók szerint mindez arra utal, hogy a pszichopátia nem pusztán neveltetés vagy környezeti hatások eredménye, hanem biológiai alapjai is lehetnek.

„Az agyi különbségek, például a striatum mérete, hozzájárulhatnak ahhoz, hogy valaki antiszociális viselkedésre hajlamosabb legyen”

– mondta Olivia Choy neurokriminológus. A pszichopátiát gyakran az empátia hiánya, a megbánás alacsony szintje és az antiszociális viselkedés jellemzi, de nem minden érintett követ el bűncselekményt, és nem minden bűnelkövető pszichopata.

Érdekesség, hogy a striatum normál esetben a gyermekkor végével zsugorodik, ami felveti a fejlődési eltérések szerepét. A kutatók szerint a genetika, a fejlődés és a környezet együttesen alakíthatják ezt az agyi rendszert. Későbbi vizsgálatok ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a pszichopátia nem egyetlen agyterülethez köthető: inkább több, egymással összekapcsolt agyi hálózat – a jutalmazás, az érzelmi szabályozás és az impulzuskontroll rendszerei – együttese formálja a jelenséget.