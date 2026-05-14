Halálos agyhártyagyulladás járvány tört ki Angliában – egy diák már meghalt

Az agyhártyagyulladás járvány Reading városában okozott komoly aggodalmat, miután három fiatalnál meningococcus-fertőzést azonosítottak vagy gyanítanak. Az egyik beteg meghalt, két másik személy pedig jelenleg is orvosi ellátás alatt áll – írja a DailyMail.

A brit egészségbiztonsági hivatal szerint az egyik esetnél már megerősítették a meningitis B jelenlétét. Ez ugyanaz a törzs, amely korábban Kentben is halálos megbetegedéseket okozott.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a meningococcusos agyhártyagyulladás nem terjed könnyen, nagyon szoros kontaktus szükséges hozzá. A szélesebb lakosságra nézve a kockázat jelenleg alacsony, de az érintettek közeli ismerőseit elővigyázatosságból antibiotikummal kezelik.

A meghalt diák a Henley College tanulója volt. A helyi tájékoztatás szerint azoknak, akiket nem keresett meg közvetlenül az egészségügyi hatóság, jelenleg nincs szükségük kezelésre, és nincs tervben helyi sürgősségi oltási program sem.

Akár évekkel a gyógyulás után is jelen lehet a hantavírus az emberi spermában – erre jutott egy friss, lektorált tudományos kutatás, amely szerint a fertőzés elméletileg szexuális úton is továbbadható lehet. A svájci Spiez Laboratórium kutatói egy 55 éves férfit vizsgáltak, aki hat évvel korábban Dél-Amerikában fertőződött meg az Andes-típusú hantavírussal.