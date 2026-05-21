Egy apró részlet miatt kerülhetnek bajba a népszerű air fryerek

Az air fryerek az elmúlt évek egyik legnépszerűbb konyhai eszközei lettek, most azonban egyre több kérdés merül fel bizonyos modellekkel kapcsolatban. Az air fryer készülékek egy részénél ugyanis olyan bevonatokat használnak, amelyek miatt már politikai és környezetvédelmi viták is elindultak Európában.
Az air fryer mára sok háztartás alapvető konyhai eszközévé vált, hiszen gyorsan készíthetünk benne ropogós ételeket olaj nélkül. A vásárlók többsége általában a méretet, a teljesítményt vagy a különböző programokat figyeli, most azonban egy másik szempont került a figyelem középpontjába: a készülék belső bevonata – írja a Techbook.

Nem mindegy, milyen bevonat van az air fryerben: ezt érdemes megnézni vásárlás előtt (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Sok air fryer hagyományos tapadásmentes bevonata úgynevezett PFAS-anyagokat tartalmaz. Ezek rendkívül tartós ipari vegyületek, amelyeket gyakran „örök vegyi anyagoknak” is neveznek, mivel nagyon lassan bomlanak le a környezetben. 

A PFAS-bevonatok előnye, hogy az ételek kevésbé ragadnak le, és a készülék tisztítása is könnyebb. Ugyanakkor egyre több kritika éri ezeket az anyagokat, mert felhalmozódhatnak a környezetben és akár az emberi szervezetben is. 

Egyre több gyártó vált PFAS-mentes megoldásokra 

A növekvő aggályok miatt több gyártó már PFAS-mentes bevonatokat használ az újabb air fryer modellekben. Leggyakrabban kerámia bevonatot alkalmaznak, amely hasonló tapadásmentes tulajdonságokat kínál. 

A tesztek szerint ezek az alternatívák már megbízhatóan működnek, és sok esetben ugyanolyan jó sütési eredményt biztosítanak, mint a hagyományos bevonatok. 

Miért nem áll át minden gyártó? 

Bár a PFAS-mentes technológia egyre népszerűbb, sok gyártó még nem váltott teljesen. Ennek egyik oka, hogy a hagyományos bevonatok olcsóbbak és régóta bevált megoldásnak számítanak. 

Az új típusú bevonatok gyakran más gyártási folyamatot és alapanyagokat igényelnek, ráadásul hosszú távon ugyanazt a tartósságot is biztosítaniuk kell. 

A szakértők szerint ma már érdemes külön figyelni arra, milyen bevonattal készül egy air fryer. A PFAS-mentes modellek egyre jobb teljesítményt nyújtanak, és hosszabb távon biztonságosabb, jövőállóbb választásnak számíthatnak.

Sokan rosszul használják az air fryert

Az air fryer egyre népszerűbb a modern konyhákban, de kevesen tudják, hogy a helytelen használata komoly tűzveszélyt jelenthet. Az air fryer és más nagy teljesítményű konyhai eszközök jelentős áramfelvétellel működnek. Bár a hosszabbítók praktikus megoldást kínálnak, nem minden esetben biztonságosak. 

Sütőpapír az air fryerben: szükséges vagy veszélyes?

A sütőpapír sok konyhában hasznos segítő, de az air fryerben komoly kockázatot jelenthet. Bár a forrólevegős sütő ígérete, hogy kevés olajjal is ropogós sült krumplit készít, a papír könnyen lángra kaphat, ha nem megfelelően használjuk. A gyártók ugyan kínálnak speciális sütőpapírt airfryerhez, de figyelmeztetnek: ha étel nélkül kerül a készülékbe, a forró levegő érintkezhet a fűtőspirállal, ami tűzveszélyt jelent.

 

