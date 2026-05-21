Egy apró részlet miatt kerülhetnek bajba a népszerű air fryerek

Az air fryer mára sok háztartás alapvető konyhai eszközévé vált, hiszen gyorsan készíthetünk benne ropogós ételeket olaj nélkül. A vásárlók többsége általában a méretet, a teljesítményt vagy a különböző programokat figyeli, most azonban egy másik szempont került a figyelem középpontjába: a készülék belső bevonata – írja a Techbook.

Nem mindegy, milyen bevonat van az air fryerben: ezt érdemes megnézni vásárlás előtt

Sok air fryer hagyományos tapadásmentes bevonata úgynevezett PFAS-anyagokat tartalmaz. Ezek rendkívül tartós ipari vegyületek, amelyeket gyakran „örök vegyi anyagoknak” is neveznek, mivel nagyon lassan bomlanak le a környezetben.

A PFAS-bevonatok előnye, hogy az ételek kevésbé ragadnak le, és a készülék tisztítása is könnyebb. Ugyanakkor egyre több kritika éri ezeket az anyagokat, mert felhalmozódhatnak a környezetben és akár az emberi szervezetben is.

Egyre több gyártó vált PFAS-mentes megoldásokra

A növekvő aggályok miatt több gyártó már PFAS-mentes bevonatokat használ az újabb air fryer modellekben. Leggyakrabban kerámia bevonatot alkalmaznak, amely hasonló tapadásmentes tulajdonságokat kínál.

A tesztek szerint ezek az alternatívák már megbízhatóan működnek, és sok esetben ugyanolyan jó sütési eredményt biztosítanak, mint a hagyományos bevonatok.

Miért nem áll át minden gyártó?

Bár a PFAS-mentes technológia egyre népszerűbb, sok gyártó még nem váltott teljesen. Ennek egyik oka, hogy a hagyományos bevonatok olcsóbbak és régóta bevált megoldásnak számítanak.

Az új típusú bevonatok gyakran más gyártási folyamatot és alapanyagokat igényelnek, ráadásul hosszú távon ugyanazt a tartósságot is biztosítaniuk kell.

A szakértők szerint ma már érdemes külön figyelni arra, milyen bevonattal készül egy air fryer. A PFAS-mentes modellek egyre jobb teljesítményt nyújtanak, és hosszabb távon biztonságosabb, jövőállóbb választásnak számíthatnak.

Sokan rosszul használják az air fryert

Az air fryer egyre népszerűbb a modern konyhákban, de kevesen tudják, hogy a helytelen használata komoly tűzveszélyt jelenthet. Az air fryer és más nagy teljesítményű konyhai eszközök jelentős áramfelvétellel működnek. Bár a hosszabbítók praktikus megoldást kínálnak, nem minden esetben biztonságosak.