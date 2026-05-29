Ilyet még biztosan nem látott – így néz ki a világ egyetlen albínó pandája

Az albínó panda újra kamerák elé került a kínai Szecsuan tartományban található Wolong Természetvédelmi Területen. A teljesen fehér szőrzetű óriáspandát a világ egyetlen ismert vadon élő albínó pandájaként tartják számon.

Az albínó panda ismét feltűnt a kínai Wolong Természetvédelmi Területen

A különleges állatot először 2019-ben fedezték fel, amikor a kutatók infravörös kamerákat helyeztek ki az erdőben. A felvételek alapján az állat körülbelül 2000 méteres magasságban mozgott. A szakértők becslése szerint jelenleg nagyjából hét éves lehet - számolt be róla a Daily Mail.

2023-ban a kutatók azt is megállapították, hogy hím egyedről van szó. Ugyanebben az évben egy anyapandával és annak bocsával is kapcsolatba került, ami arra utal, hogy képes beilleszkedni a természetes környezetébe.

A ghost just walked through a Chinese forest.



No black patches. No dark circles around the eyes.

Just snow-white fur, pale claws, and piercing red eyes staring back into the lens.



Hogyan viselkedik az albínó panda?

A természetvédelmi területen készült videók szerint az állat normális kapcsolatot alakított ki a többi vadon élő pandával. A kutatók úgy vélik, hogy jó egészségi állapotban van, és sikeresen alkalmazkodott a környezetéhez.

Li Sheng, a Pekingi Egyetem kutatója korábban arról beszélt, hogy a fehér panda pozitív kapcsolatokat épített ki a környéken élő más egyedekkel. Szerinte ez annak bizonyítéka, hogy a rezervátum megfelelő élőhelyet és elegendő táplálékot biztosít számára.

A szakemberek ürülék- és szőrmintákat gyűjtenek DNS-vizsgálatok céljából. A kutatás célja, hogy többet tudjanak meg az albínó panda genetikai hátteréről, valamint arról, hogy élnek-e a környéken más pandák, amelyek kapcsolatban állhatnak vele.