Aligátorral csinált ballagási fotókat egy fiatal nő – videón a bizarr jelenet

A 22 éves Kat Daley a texasi Beaumontban működő állatparkban dolgozik, így számára nem idegenek a veszélyes hüllők. A fiatal nő egy több mint négyméteres aligátor társaságában készített ballagási fotósorozatot, amelyen több különleges és meghökkentő jelenet is látható - számolt be a New York Post.

Az aligátorral készült különleges fotósorozat sokakat megdöbbentett - Képünk illusztráció

Az egyik képen a lány puszit ad az aligátor orrára, miközben az állat tátott szájjal fekszik előtte. Egy másik fotón a végzős sapkája az aligátor fején látható, a bojtot pedig az állat a szájában tartja.

A fiatal nő szerint az aligátorok nem olyan agresszívek, mint sokan hiszik

Kat Daley szerint a fotózás nem volt veszélyes, mivel az állatok idomítottak és régóta emberek közelében élnek. Elmondása szerint szerette volna megmutatni, hogy az aligátorok nem feltétlenül olyan agresszívek, mint ahogyan azt sokan gondolják.

A fotókat készítő Laura Oglesbee szerint a fiatal nő egyáltalán nem félt az állatoktól, hiszen hosszú évek óta foglalkozik hüllőkkel. Kat Daley már gyermekkorában elkezdett vadállatok rehabilitációjával foglalkozni, jelenleg pedig egy texasi aligátorparkban dolgozik teljes állásban.

