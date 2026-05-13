Vérfürdőt rendezett két aligátor egy családi ház tornácán – videó

Az eset a Florida állambeli Ave Mariában történt. Kayla Burress arra ébredt az éjszaka közepén, hogy hatalmas zajok hallatszanak a ház elejéből, ezért először azt hitte, valaki megpróbál betörni hozzájuk. Amikor azonban kinézett, döbbenetes látvány fogadta: két óriási aligátor véres harcot vívott a hálóval körbevett tornácon, ahol a gyerekei rendszeresen játszanak – írja a New York Post.

Floridában rengeteg aligátor él, különösen a mocsaras részeken (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Nagy pusztítást végeztek az aligátorok

Soha nem gondoltam volna, hogy az aligátorok bemennek a tornácra – mondta a nő.

Az anya videóra is vette az összecsapást. A felvételeken látszik, ahogy a hüllők egymásnak csapódnak, áttörik a hálót, és szó szerint szétverik a tornácot. A dulakodás után vér, szétszakadt háló és meghajlott fémszerkezet maradt a helyszínen.

Úgy tűnt, mintha a területükért harcolnának”

– fogalmazott Burress.

A nő elmondása szerint a kisbabája mindössze néhány méterre aludt a fal túloldalán, miközben az állatok tombolva estek egymásnak.

Nagyon ijesztő volt

– mondta az édesanya, aki azóta a szomszédait is figyelmeztette, hogy fokozottan ügyeljenek a gyerekekre és a háziállatokra.

A szakértők szerint az ilyen agresszív viselkedés nem szokatlan ebben az időszakban, mivel jelenleg tart az aligátorok párzási időszaka. A nagyobb hímek ilyenkor gyakran harcolnak a területért vagy a nőstényekért.

Rob Howell természetvédelmi szakértő arra figyelmeztetett, hogy az emberek semmiképpen se próbáljanak közbeavatkozni, ha agresszívan viselkedő aligátorokat látnak.

Amikor veszélyben érzik magukat, mindent megtesznek a túlélésért

– mondta Howell.

A becslések szerint Floridában több mint 1,3 millió aligátor él, különösen a mocsaras és csatornákkal sűrűn átszőtt délnyugati régiókban.

Sokkoló, amit a családi ház medencéjében találtak: azonnal rendőrt hívtak – videó

Egy átlagos éjszaka pillanatok alatt vált rémálommá egy floridai család számára. Különös betolakodó vette ugyanis birtokba a családi ház medencéjét: egy aligátor úszkált a vízben.

Kivégzik a férfit, aki egy kisgyereket is brutálisan megölt

Halálos injekcióval végzik ki azt a floridai férfit, akit egy nő és négyéves lánya meggyilkolása miatt ítéltek el. A halálos ítélet végrehajtásának időpontját a hatóságok már kijelölték.