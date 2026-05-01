Alkohol az űrből: elképesztő összegért kelt el a világ legdrágább itala

Történelmi rekord született: egy különleges alkohol, amelyet a Nemzetközi Űrállomáson készítettek, közel 600 ezer euróért talált gazdára Japánban. A mindössze 100 milliliteres üveg szaké ára literenként több mint 5,8 millió euróra jön ki – ezzel messze maga mögé utasította a korábbi rekorder italokat – írja a Bild.

Az alkohol, amelyet az űrben készítettek, minden eddigi rekordot megdöntött

A „Dassai Moon Space Brew” névre keresztelt ital egyedülálló körülmények között készült: az alapanyagokat és a speciális főzőberendezést 2025 októberében juttatták fel az űrbe, ahol megkezdődött az erjesztési folyamat.

Hogyan készült ez a különleges alkohol az űrben?

Az alkohol előállítása a Nemzetközi Űrállomáson zajlott, ahol a kutatók a Hold gravitációjához hasonló körülményeket szimuláltak. Ez körülbelül a földi gravitáció egyhatodát jelenti.

Az erjesztés nagyjából két hétig tartott, majd az így kapott anyagot visszajuttatták a Földre, ahol végül mindössze 116 milliliter szaké készült belőle. Ennek egy részét árverezték el, a maradékot pedig kóstolásra használták fel.

Miért ilyen drága ez az alkohol?

A rekordár több tényezőből áll össze. Egyrészt az alkohol elkészítése technológiai bravúr: az űrben történő gyártás rendkívül költséges és bonyolult folyamat.

Másrészt a limitált mennyiség is komoly szerepet játszik: gyakorlatilag egyetlen palack készült, ami önmagában is gyűjtői értéket ad neki.

Az ital ezzel megelőzte a világ eddigi legdrágább borát és whiskey-jét is. Összehasonlításként: egy híres 1945-ös évjáratú Romanée-Conti bor literenként „csak” nagyjából 694 ezer eurót ér, míg az ír „The Emerald Isle” whiskey literára 3,67 millió euró körül mozog.

Megisszák valaha ezt az alkoholt?

Ez az egyik legnagyobb kérdés. Az alkohol új tulajdonosa anonim maradt, és egyelőre nem tudni, hogy valaha felbontja-e a palackot.

A gyártó szerint az ital íze kifejezetten különleges: enyhén savas, mégis kiegyensúlyozott és karakteres.

A bevételt egyébként jövőbeli űrkutatási projektek támogatására fordítják, és a tervek szerint a jövőben akár egy holdbéli sörfőzde is megvalósulhat.