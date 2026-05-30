Napi nyolc órát alszik, mégis fáradt? Az ok meglepő lehet

Az állandó fáradtság sokaknál akkor is jelentkezhet, ha papíron elegendő időt töltenek alvással. Ilyenkor érdemes nemcsak az alvás mennyiségét, hanem az életmódot is megvizsgálni, mert több apró szokás is teljesen leszívhatja az energiát – írja a Focus.

Az állandó fáradtság nem mindig az alváshiány jele – a háttérben vashiány, kevés folyadék vagy más életmódbeli tényező is állhat

Állandó fáradtság: ezek a leggyakoribb okok

Az egyik gyakori ok a vashiány. Ha kevés a vas a szervezetben, romolhat az oxigénszállítás, ami gyengeséget, koncentrációs nehézséget és kimerültséget okozhat. Érdemes vasban gazdag ételeket fogyasztani, például hüvelyeseket, zabpelyhet, tojást, dióféléket, spenótot, teljes kiőrlésű rozskenyeret vagy sovány marhahúst.

A vas felszívódását segítheti a C-vitamin, ezért jó párosítás lehet például a paprika, brokkoli, citrusfélék vagy fekete ribizli. Ha tartósan fáradtnak érzi magát, érdemes orvossal ellenőriztetni a vasszintet.

A kevés folyadék szintén okozhat kimerültséget. Már az enyhe kiszáradás is ronthatja az energiaszintet, mert a vér sűrűbbé válhat, a szívnek pedig nehezebb dolga lehet. Egy egyszerű ökölszabály szerint a napi folyadékigény körülbelül 0,03 liter testsúlykilogrammonként, vagyis 70 kilónál nagyjából 2,1 liter víz.

Az esti alkohol is megzavarhatja az alvást. Bár egy pohár bor ellazíthat, az alkohol ronthatja az alvás minőségét, és éjszakai ébredéseket okozhat.

Ha mégis fogyasztana alkoholt, jobb, ha azt lefekvés előtt három-négy órával teszi.

A sok cukor és az egyszerű szénhidrátok szintén fáradtsághoz vezethetnek. A magas glikémiás indexű ételek ingadozó vércukorszintet okozhatnak, ami hirtelen éhséget és levertséget válthat ki. Jobb választás lehet a barna rizs, az édesburgonya, a saláta vagy a fehérjedús ételek.

A reggeli kihagyása sem mindig jó ötlet. Ha a szervezet már eleve kimerült, szüksége lehet a napindító energiára.

Egy jó reggeli tartalmazhat fehérjét, teljes kiőrlésű gabonát vagy zabpelyhet.

A mozgáshiány is fokozhatja a fáradtságot. Bár kimerülten csábítóbb a kanapé, a rendszeres, könnyű edzés javíthatja az energiaszintet. Már heti háromszor 20 perc mozgás is segíthet abban, hogy frissebbnek érezze magát.