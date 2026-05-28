Brutális állatkínzás: élve nyúzzák meg a szamarakat a „csodaszerért”, amit bárki megvehet az interneten

Kegyetlen állatkínzás áldozata évente több mint 6 millió szamár, amiket azért ölnek meg, hogy bőrükből előállítsák az úgynevezett ejiao nevű zselatinszerű anyagot. A hagyományos kínai gyógyászatban használt készítményt por, tea, ital vagy szelet formájában árusítják, és azt állítják róla, hogy lassítja az öregedést, javítja a termékenységet, segít álmatlanság, vérszegénység, szédülés, sőt még a rák ellen is. A szakértők szerint azonban ezekre a hatásokra nincs tudományos bizonyíték.

A termék iránti világszintű kereslet miatt virágzó illegális piac alakult ki Afrikában, ahol tömegesen lopják el a szamarakat. Az állatvédő Brooke szervezet szerint, ha nem történik gyors beavatkozás, Afrika szamárállománya teljesen eltűnhet.

A szervezet kelet-afrikai igazgatója, Dr. Raphael Kinoti szerint azok is támogatják ezt az illegális rendszert, akik külföldön megvásárolják ezeket a termékeket – írja a Mirror.

„Az emberek tudtukon kívül olyan bűnszervezeteket támogatnak, amelyek szamarakat lopnak Afrikában, családokat taszítanak mélyszegénységbe, és gyerekeket fosztanak meg az oktatástól” – mondta.

Az állatokat sokszor brutális módszerekkel ölik meg: bunkóval verik őket, elvágják a torkukat, egyes esetekben pedig élve nyúzzák meg őket.

A bőrüket ezután Kínába szállítják feldolgozásra. Kína saját szamárállománya az elmúlt években jelentősen megcsappant a hatalmas kereslet miatt, ezért egyre több állatot szereznek be Afrikából.

A Brooke munkatársai az Egyesült Királyságban is vásároltak ejiao-termékeket online piactereken. Találtak például 100 grammos „egészségügyi nassolnivalót” közel 9000 forintnak megfelelő összegért, valamint ejiao-port és teát is.

Az Egyesült Királyság élelmiszerbiztonsági hivatala szerint az ilyen termékeket nem lenne szabad behozni az országba.

A hatóság hangsúlyozta, hogy az ejiao szabályozatlan és nem engedélyezett készítmény, ezért a fogyasztóknak azt tanácsolják, ne vásárolják meg.

Az Afrikai Unió 2024-ben betiltotta a szamarak leölését a bőrükért, de az illegális kereskedelem továbbra is virágzik, és már több millió állat pusztult el miatta.