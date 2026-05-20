Fiatal fiú halálát okozta egy fagylalt – sokkoló részletek derültek ki a tragédiáról

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy 16 éves fiú meghalt Olaszországban, miután rosszul lett egy fagylalt elfogyasztása után. Allergia miatt kezelték a tinédzsert, aki a beszámolók szerint tejmentes gyümölcsfagylaltot rendelt.
Az olaszországi Casoriában történt tragédia nagy megrázkódtatást váltott ki. A 16 éves Adriano gyermekkorától súlyos tejfehérje-allergiával élt, ezért mindig különösen figyelt arra, mit fogyaszt.

Súlyos tejallergia okozhatta a 16 éves fiú halálát Olaszországban - Képünk illusztráció
Súlyos tejallergia okozhatta a 16 éves fiú halálát Olaszországban - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Allergia okozhatta a tragédiát

Az Bild információi szerint a fiú barátaival ment el a kedvenc fagylaltozójába, ahol tejmentes gyümölcsfagylaltot rendelt. Nem sokkal később azonban légszomj és rosszullét jelentkezett nála. Barátai azonnal a közelben lakó édesapjához vitték, aki megpróbált segíteni rajta, de a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. Az ügyészség vizsgálatot indított az eset körülményeinek tisztázására.

A hatóságok mintákat foglaltak le a fagylaltozóból, valamint a laborban használt eszközöket is ellenőrzik. Az olasz média szerint felmerült a gyanú, hogy a fagylalt adagolására használt eszköz nem volt megfelelően megtisztítva, így tejfehérje-maradvány kerülhetett a gyümölcsfagylaltba.

A szakértők szerint a legsúlyosabb allergiával élő embereknél már minimális mennyiségű allergén is életveszélyes anafilaxiás sokkot válthat ki.

A fiú édesanyja arról beszélt, hogy fia mindig rendkívül óvatos volt, minden összetevőt ellenőrzött, és pontosan tudta, mit szabad fogyasztania.

A boncolás várhatóan pontosabb képet ad majd arról, mi okozta a 16 éves fiú halálát.

Képzeld el, hogy egy forró nyári napon nem ugorhatsz be a medencébe, nem sétálhatsz az esőben, sőt, még egy gyors, frissítő zuhanyzás is intenzív fájdalommal és égő érzéssel jár. Bár tudományos-fantasztikus filmbe illő forgatókönyvnek hangzik, a vízallergia egy létező, rendkívül ritka egészségügyi állapot. Orvosi nevén aquagenic urticaria-nak (vízindukált csalánkiütésnek) hívják, és a szakirodalom mindössze 100-150 esetet dokumentált eddig világszerte.

 

 

