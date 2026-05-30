Riasztó felfedezés: a krónikus alváshiány növelheti a rák kockázatát a fiatal nőknél

A szakemberek szerint a probléma különösen azért figyelemre méltó, mert az elmúlt években világszerte emelkedett a rákos megbetegedések száma az 50 év alatti korosztályban. A kutatás szerint az álmatlansággal diagnosztizált nőknél háromszor nagyobb eséllyel jelentkezhet mellrák az elkövetkező öt évben, mint azoknál, akiknek nincsenek alvásproblémáik, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

Egy nagyszabású amerikai kutatás kimutatta, hogy az álmatlanság nagymértékben növeli a rák kialakulásának kockázatát a fiatal nőknél – Fotó: pexels.com

Az eredmények szerint a méhrák kialakulásának veszélye közel kétszeresére nőhet, míg a petefészekrák kockázata 57 százalékkal lehet magasabb az érintetteknél. A három daganattípus közös jellemzője, hogy hormonális folyamatokhoz kapcsolódik.

Sokan szenvednek álmatlanságban – nem csak a nők vannak veszélyben

A nagyszabású amerikai vizsgálatban több mint 19 millió, 18 és 50 év közötti ember egészségügyi adatait elemezték. A résztvevők közül több mint 413 ezer embernél állapítottak meg álmatlanságot.

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a tartós alvászavar megváltoztathatja a szervezet hormonális működését, ami hozzájárulhat a daganatok kialakulásához.

Bár a hormonális daganatok és az álmatlanság közötti kapcsolatot elsősorban nőknél figyelték meg, egy másik ijesztő összefüggés mindkét nemnél megjelent. Az álmatlanságban szenvedők körében kétszer nagyobb valószínűséggel diagnosztizáltak vastagbélrákot.

Ez különösen aggasztó annak fényében, hogy a betegség előfordulása a fiatalabb korosztályokban az utóbbi években meredeken emelkedik.

Egyre több betegség köthető az alvászavarhoz

A szakértők régóta tudják, hogy az álmatlanság nem csupán fáradtságot okoz. Korábbi kutatások összefüggésbe hozták a 2-es típusú cukorbetegséggel, az elhízással, a magas vérnyomással, valamint a szorongással és a depresszióval is.

Most úgy tűnik, hogy a daganatos betegségek kockázatában is szerepet játszhat. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a vizsgálat egyelőre nem bizonyítja, hogy az álmatlanság közvetlenül rákot okoz.

A szakemberek szerint az eredmények erős összefüggést mutatnak, de további kutatások szükségesek annak megállapítására, hogy pontosan milyen biológiai folyamatok állnak a háttérben.