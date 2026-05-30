álmatlanság

Riasztó felfedezés: a krónikus alváshiány növelheti a rák kockázatát a fiatal nőknél

Meglepő és aggasztó összefüggésre bukkantak amerikai kutatók. Az álmatlanságban szenvedő fiatal nők körében jelentősen magasabb lehet bizonyos daganatos betegségek kialakulásának a kockázata.
A szakemberek szerint a probléma különösen azért figyelemre méltó, mert az elmúlt években világszerte emelkedett a rákos megbetegedések száma az 50 év alatti korosztályban. A kutatás szerint az álmatlansággal diagnosztizált nőknél háromszor nagyobb eséllyel jelentkezhet mellrák az elkövetkező öt évben, mint azoknál, akiknek nincsenek alvásproblémáik, hívta fel a figyelmet a Daily Mail.

Egy nagyszabású amerikai kutatás kimutatta, hogy az álmatlanság nagymértékben növeli a rák kialakulásának kockázatát a fiatal nőknél – Fotó: pexels.com

Az eredmények szerint a méhrák kialakulásának veszélye közel kétszeresére nőhet, míg a petefészekrák kockázata 57 százalékkal lehet magasabb az érintetteknél. A három daganattípus közös jellemzője, hogy hormonális folyamatokhoz kapcsolódik.

Sokan szenvednek álmatlanságban – nem csak a nők vannak veszélyben

A nagyszabású amerikai vizsgálatban több mint 19 millió, 18 és 50 év közötti ember egészségügyi adatait elemezték. A résztvevők közül több mint 413 ezer embernél állapítottak meg álmatlanságot.

A kutatók szerint az eredmények arra utalnak, hogy a tartós alvászavar megváltoztathatja a szervezet hormonális működését, ami hozzájárulhat a daganatok kialakulásához.

Bár a hormonális daganatok és az álmatlanság közötti kapcsolatot elsősorban nőknél figyelték meg, egy másik ijesztő összefüggés mindkét nemnél megjelent. Az álmatlanságban szenvedők körében kétszer nagyobb valószínűséggel diagnosztizáltak vastagbélrákot.

Ez különösen aggasztó annak fényében, hogy a betegség előfordulása a fiatalabb korosztályokban az utóbbi években meredeken emelkedik.

Egyre több betegség köthető az alvászavarhoz

A szakértők régóta tudják, hogy az álmatlanság nem csupán fáradtságot okoz. Korábbi kutatások összefüggésbe hozták a 2-es típusú cukorbetegséggel, az elhízással, a magas vérnyomással, valamint a szorongással és a depresszióval is.

Most úgy tűnik, hogy a daganatos betegségek kockázatában is szerepet játszhat. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák: a vizsgálat egyelőre nem bizonyítja, hogy az álmatlanság közvetlenül rákot okoz.

A szakemberek szerint az eredmények erős összefüggést mutatnak, de további kutatások szükségesek annak megállapítására, hogy pontosan milyen biológiai folyamatok állnak a háttérben.

Egy alvásspecialista szerint az alvás és a daganatok kapcsolatát egyre nagyobb figyelem övezi a tudományos világban, ugyanakkor a jelenlegi bizonyítékok még nem elegendőek ahhoz, hogy egyértelmű ok-okozati viszonyról beszéljünk.

Apró lépések is sokat számíthatnak

Az orvosok szerint számos tényező befolyásolhatja a daganatok kialakulásának kockázatát, de az egészséges életmód továbbra is kulcsszerepet játszik. A rendszeres mozgás, az alkoholfogyasztás mérséklése, a megfelelő alvás és a szűrővizsgálatokon való részvétel mind hozzájárulhatnak az egészség megőrzéséhez. A mostani kutatás azonban újabb figyelmeztető jel lehet arra, hogy az alvás minősége sokkal fontosabb lehet, mint azt korábban gondolták.

Rossz alvók, figyelem! Ezek az alvási trükkök akár életveszélyesek is lehetnek

Szájleragasztás, melatoninos italok, „nappuccino” – egyre több furcsa módszer terjed a közösségi médiában. Az alvás javítására azonban nem biztos, hogy a legtrendibb megoldások működnek a legjobban. Szakértők szerint néhány népszerű trükk akár kockázatos is lehet.

Nem tud éjszaka aludni? Mutatjuk, melyik az a vitamin, amit sürgősen pótoljon

Nem tud aludni éjszaka, vagy gyakran felébred hajnalban? Lehet, hogy az alvás minősége összefügg a szervezet magnéziumszintjével.

 

