Nem tud aludni a hőségtől? – Hasznos tippek a forró éjszakákra

A nyári időszakban, különösen hőhullámok idején sokan tapasztalják, hogy nehezebben alszanak el, gyakrabban felébrednek, vagy reggel fáradtabbnak érzik magukat. A magas éjszakai hőmérséklet megterheli a szervezetet és ezzel együtt nehezíti az elalvást, ezért ilyenkor érdemes tudatosan készülni a lefekvésre, a folyadékpótlásra és a hálószoba hűtésére.

Alvás hőségben: ezekkel a tippekkel könnyebb lehet a forró éjszaka

Alvás hőségben: a folyadékpótlás az első lépés

A melegben különösen fontos, hogy mindig elegendő vizet igyon. A megfelelő folyadékbevitel segít a test hőháztartásának szabályozásában, miközben csökkentheti a kiszáradás kockázatát.

Alkoholból, erős kávéból és teából viszont érdemes kevesebbet fogyasztani, mert ezek vízhajtó hatásúak lehetnek, és ronthatják a szervezet folyadékháztartását.

Hűtse le magát lefekvés előtt

Egy langyos vagy hűvös zuhany sokat segíthet elalvás előtt. Szintén bevált praktika lehet, ha a párnahuzatot vagy a pizsamát rövid időre a fagyasztóba teszi, majd lefekvés előtt veszi elő.

A csuklóra vagy a nyak oldalára tett hideg borogatás is gyors enyhülést adhat, mert ezeken a pontokon az erek közel futnak a bőrfelszínhez.

A hálószoba hőmérséklete is számít

Forró éjszakákon érdemes vékony pamutlepedőt használni vastag takaró helyett.

Ha van ventilátor, az is segíthet, különösen akkor, ha egy tál jeget helyez elé, így hűvösebb levegőt keringethet.

Többszintes otthonban praktikus lehet az alsóbb szinten aludni, mert a meleg levegő felfelé száll, így a földszint vagy egy hűvösebb szoba kellemesebb lehet éjszaka.

Ne a telefonhoz nyúljon, ha nem jön álom a szemére

Ha nem tud elaludni, könnyű bosszússá válni, de a képernyőnézés csak tovább ébren tarthatja. Jobb választás lehet egy nyugodt, pihentető tevékenység, például olvasás, majd akkor visszafeküdni, amikor ismét álmosnak érzi magát.

A hőségben sem mindig lehet tökéletes körülményeket teremteni, de néhány apró változtatás sokat javíthat az éjszakai pihenésen – számolt be a Sky News.