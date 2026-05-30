Nagy hibát követ el, ha meztelenül alszik a hőségben

A májusi hőhullám idején sokan nehezen viselik az éjszakai meleget, ezért különféle módszerekkel próbálják könnyebbé tenni a pihenést. Sokan úgy gondolják, hogy az alvás meztelenül segít lehűteni a testet, de szakértők szerint ez nem a legjobb megoldás, sőt ezzel megzavarhatjuk a normál alvási ciklusunkat.
Valóban jó ötlet megszabadulni minden ruhadarabtól a forró éjszakákon? A szakemberek szerint az alvás során a könnyű, légáteresztő ruházat hatékonyabban segíti a test hűtését, mint a teljes meztelenség írja a Mirror.

meztelenül alvás, nő, egészség
A meztelen alvás akár kiszáradáshoz is vezethet
Fotó: Pixabay

Meglepő okok, amiért a szakértők nem ajánlják a meztelen alvást nyáron

A Love and Love Factory szakértői szerint ruha nélkül az izzadság a bőrön marad, ami csökkentheti a természetes hűtőhatást. 

A könnyű pizsama vagy hálóruha felszívja a nedvességet, így elősegíti a párolgást és a test lehűlését. 

A túlzott éjszakai izzadás miatt a szervezet több folyadékot veszíthet, ami akár kiszáradáshoz is vezethet. Inkább a laza szabású, természetes anyagokból – például pamutból, selyemből, eukaliptuszszálból vagy bambuszból – készült ruhákat ajánlják. Ezek az anyagok elvezetik a nedvességet, és kényelmesebb alvási környezetet teremtenek. Arra is felhívták a figyelmet, hogy éjszaka a környezeti hőmérséklet csökkenhet, ezért a könnyű hálóruha segít fenntartani a komfortérzetet. A szakértők összességében azt tanácsolják, hogy 

a hőhullám idején inkább vékony, jól szellőző ruházatot viseljünk, mintsem teljesen meztelenül aludjunk.

 Az időjárás-előrejelzések szerint a következő napokban ugyan enyhébb idő várható, de az éjszakai hőség hamarosan visszatérhet.

Mikor aludhat meztelenül?

Normál hőmérsékleti körülmények között nem feltétlenül tilos a meztelen alvás, az akár segítheti a testhőmérséklet csökkenését, míg extrém meleg, párás hőhullám idején egy vékony, jól szellőző ruházat hatékonyabban vezetheti el az izzadságot és javíthatja a komfortérzetet. Így a legjobb megoldás gyakran a hálószoba hőmérsékletétől, a páratartalomtól és az egyéni komfortérzettől függ

 

Ez a rendszertelen alvás legnagyobb veszélye

Egy úttörő kutatás rávilágított arra, hogy a rendszertelen alvás nemcsak fáradtságot okoz, hanem drámaian megnöveli a súlyos szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is.

 

 

