Rossz alvók, figyelem! Ezek az alvási trükkök akár életveszélyesek is lehetnek

Az alvás minősége sokaknál került fókuszba az utóbbi időben, miközben a közösségi médiában egyre több „gyors megoldás” ígér pihentető éjszakákat. Szakértők szerint azonban a valódi eredmény nem trükkökön, hanem következetes szokásokon múlik – írja a New York Post.

Az alvás minőségének javítására nem a trendi trükkök a leghasznosabbak – Fotó: Pexels

Hogyan javítsuk az alvásminőséget természetesen?

Szakértők szerint az alvás elsősorban biológiai és viselkedési kérdés, amelyben a következetesség mindennél fontosabb; az alapvető rutinok többet érnek, mint bármilyen trendi trükk.

A nap eleji szokások kulcsfontosságúak:

minden nap azonos időben ébredni (hétvégén is);

10–30 perc természetes fény a felkelést követő egy órában;

reggeli mozgás, lefekvés előtt viszont kerülni az intenzív edzést.

A stabil ébredési idő a szakértők szerint fontosabb, mint a fix lefekvés, mert ez állítja be a biológiai órát.

Virális alvástrükkök: mi működik és mi nem?

A közösségi médiában terjedő módszerek közül több is vitatott. A száj leragasztása például az orrlégzés javítását és a horkolás csökkentését ígéri, a szakértők azonban kifejezetten óvatosságra int a fulladásveszély és az alvási apnoe kockázatai miatt. Hasonlóan kevés tudományos alapja van annak az elképzelésnek is, hogy a lefekvés előtti zsíros ételek érdemben javítanák az alvást.

Esti rutin az alvás javítására

Az alvásminőség javításának kulcsa inkább az esti lecsendesedésben rejlik, nem különleges italokban vagy trükkökben.

nyugodt esti rutin: olvasás, nyújtás vagy alacsony ingerű tevékenységek;

sötét, csendes és hűvös hálószoba (kb. 18–20 °C);

alkohol kerülése, mert rontja a REM-alvást.

A népszerű „melatonin-italok” mértékkel nem feltétlenül károsak, de nem csodaszerek, és inkább jet lag esetén lehetnek hasznosak. A koffein-alapú „nappuccino” vagy más trendi megoldások helyett a szakértők egy egyszerűbb módszert javasolnak: ha 20 perc után sem jön az álom, érdemes felkelni, és rövid ideig nyugtató tevékenységet végezni. Ez segít megelőzni, hogy az agy az ágyat az ébrenlét helyszíneként rögzítse. A legnagyobb hiba ma nem az, hogy az emberek nem tudnak aludni, hanem az, hogy mindent megtesznek – csak éppen nem adják meg maguknak a pihenés esélyét.