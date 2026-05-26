Rossz alvók, figyelem! Ezek az alvási trükkök akár életveszélyesek is lehetnek

Szájleragasztás, melatoninos italok, „nappuccino” – egyre több furcsa módszer terjed a közösségi médiában. Az alvás javítására azonban nem biztos, hogy a legtrendibb megoldások működnek a legjobban. Szakértők szerint néhány népszerű trükk akár kockázatos is lehet.
Az alvás minősége sokaknál került fókuszba az utóbbi időben, miközben a közösségi médiában egyre több „gyors megoldás” ígér pihentető éjszakákat. Szakértők szerint azonban a valódi eredmény nem trükkökön, hanem következetes szokásokon múlik – írja a New York Post.

Az alvás minőségének javítására nem a trendi trükkök a leghasznosabbak

Hogyan javítsuk az alvásminőséget természetesen?

Szakértők szerint az alvás elsősorban biológiai és viselkedési kérdés, amelyben a következetesség mindennél fontosabb; az alapvető rutinok többet érnek, mint bármilyen trendi trükk.

A nap eleji szokások kulcsfontosságúak:

  • minden nap azonos időben ébredni (hétvégén is);
  • 10–30 perc természetes fény a felkelést követő egy órában;
  • reggeli mozgás, lefekvés előtt viszont kerülni az intenzív edzést.

A stabil ébredési idő a szakértők szerint fontosabb, mint a fix lefekvés, mert ez állítja be a biológiai órát.

Virális alvástrükkök: mi működik és mi nem?

A közösségi médiában terjedő módszerek közül több is vitatott. A száj leragasztása például az orrlégzés javítását és a horkolás csökkentését ígéri, a szakértők azonban kifejezetten óvatosságra int a fulladásveszély és az alvási apnoe kockázatai miatt. Hasonlóan kevés tudományos alapja van annak az elképzelésnek is, hogy a lefekvés előtti zsíros ételek érdemben javítanák az alvást.

Esti rutin az alvás javítására

Az alvásminőség javításának kulcsa inkább az esti lecsendesedésben rejlik, nem különleges italokban vagy trükkökben.

  • nyugodt esti rutin: olvasás, nyújtás vagy alacsony ingerű tevékenységek;
  • sötét, csendes és hűvös hálószoba (kb. 18–20 °C);
  • alkohol kerülése, mert rontja a REM-alvást.

A népszerű „melatonin-italok” mértékkel nem feltétlenül károsak, de nem csodaszerek, és inkább jet lag esetén lehetnek hasznosak. A koffein-alapú „nappuccino” vagy más trendi megoldások helyett a szakértők egy egyszerűbb módszert javasolnak: ha 20 perc után sem jön az álom, érdemes felkelni, és rövid ideig nyugtató tevékenységet végezni. Ez segít megelőzni, hogy az agy az ágyat az ébrenlét helyszíneként rögzítse. A legnagyobb hiba ma nem az, hogy az emberek nem tudnak aludni, hanem az, hogy mindent megtesznek – csak éppen nem adják meg maguknak a pihenés esélyét.

Évekkel rövidítheti meg életét a rossz alvással

Meglepő eredményre jutottak amerikai kutatók az egészséges életmóddal kapcsolatban. Az alvás ugyanis erősebb kapcsolatot mutatott a hosszabb élettartammal, mint az étrend vagy a testmozgás.

 

Nem tud éjszaka aludni? Mutatjuk melyik az a vitamin, amit sürgősen pótoljon

Nem tud aludni éjszaka, vagy gyakran felébred hajnalban? Lehet, hogy az alvás minősége összefügg a szervezet magnéziumszintjével.

 

 

