Az alváshiány már egyetlen éjszaka után Alzheimer-kórhoz hasonló károkat okozhat

A nigériai University of Ibadan kutatói az elmúlt 25 év tudományos eredményeit vizsgálták át, hogy pontosabban megértsék, milyen hatással van az alváshiány az emberi agy működésére. Az eredmények szerint már egyetlen álmatlan éjszaka is komoly problémákat okozhat a memóriáért felelős agyi területeken – írja a DailyMail.

A kutatók szerint az alváshiány már egyetlen éjszaka után is Alzheimer-kórhoz hasonló agyi változásokat idézhet elő

Az alváshiány károsíthatja az agyi kapcsolatokat

A kutatók szerint az alváshiány gyengíti az idegsejtek közötti kapcsolatokat, növeli az agyi gyulladást, és elősegítheti olyan káros fehérjék felhalmozódását, mint a béta-amiloid vagy a tau. Ezek az anyagok az Alzheimer-kór egyik legismertebb jellemzői közé tartoznak.

A vizsgálatok alapján a kialvatlanság nemcsak memóriazavart okozhat, hanem rontja a döntéshozatalt, a koncentrációt és az érzelmi feldolgozást is. A kutatók szerint az „egész éjszakás tanulás” valójában nem segíti a jobb teljesítményt, sőt, növelheti a felejtés és a hamis emlékek kialakulásának esélyét.

Az agy alvás közben dolgozza fel az emlékeket

A kutatás szerint alvás közben az agy aktívan rendszerezi és tárolja a nap során megszerzett információkat. Ebben kulcsszerepet játszik a hippokampusz, amely a rövid távú emlékeket hosszú távú memóriává alakítja.

Ha valaki nem alszik eleget, az agy „memória-visszajátszó” folyamatai gyengülnek, miközben egyre több mérgező anyag halmozódhat fel az idegrendszerben. A kutatók szerint ezek a változások kísértetiesen hasonlítanak az Alzheimer-kór korai tüneteire.

Van jó hír is

A kutatók hangsúlyozták, hogy az alváshiány okozta károsodások többsége még visszafordítható megfelelő pihenéssel. A szakértők napi 7–9 óra alvást javasolnak a legtöbb felnőtt számára, emellett fontosnak tartják az állandó alvási rutint és a lefekvés előtti képernyőhasználat csökkentését is.

A rövid, 10–30 perces nappali szunyókálás szintén segíthet javítani a memóriát, a koncentrációt és a hangulatot egy rossz éjszaka után.

