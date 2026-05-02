Az Egyesült Államokban, 2026-ban az Alzheimer-kór kutatásával kapcsolatban számoltak be a Baylor College of Medicine kutatói arról, hogy egereknél sikerült fokozni az asztrociták működését. Ezek csillag alakú agyi sejtek, amelyek fontos szerepet játszanak az idegsejtek támogatásában, a kommunikációban és a memóriaműködésben.

Alzheimer-kór: az agy saját sejtjei segíthetnek eltávolítani a káros lerakódásokat

Fotó: atlascompany / AI generált / Freepik

Alzheimer-kór: egy fehérje segíthetett a plakkok eltávolításában

A kutatás középpontjában a Sox9 nevű fehérje állt.

Amikor ennek szintjét növelték az Alzheimer-kór egérmodelljeiben, az asztrociták hatékonyabban távolították el az amiloid plakkokat, és az állatok memóriája, gondolkodási teljesítménye is jobban megmaradt.

A kutatók szerint ez azért izgalmas, mert a legtöbb kezelés eddig főként az idegsejtekre vagy a plakkok (orvosi értelemben a szövetek felszínén vagy az erek falán kialakuló, elmeszesedett vagy baktériumokkal teli lerakódást, foltot jelent) kialakulásának megelőzésére figyelt. Ez az irány viszont az agy saját tisztító mechanizmusát próbálná erősíteni.

A SOX9 fehérje szerkezete

Fotó: Pleiotrope / Wikipedia

Még nem emberi kezelésről van szó

Fontos hangsúlyozni, hogy az eredmények egyelőre egérkísérletekből származnak, ezért nem jelentenek azonnali gyógymódot emberek számára. A kutatóknak még vizsgálniuk kell, hogyan működhet ez hosszabb távon az emberi agyban.

A felfedezés mégis reménykeltő, mert új szemszögből közelíti meg az Alzheimer-kórt: nemcsak a káros lerakódások ellen küzdene, hanem az agy természetes védekezőrendszerét is bevonná a folyamatba – számolt be a kutatásról a ScienceDaily.