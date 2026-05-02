Alzheimer-kór: az agy saját sejtjei segíthetnek eltávolítani a káros lerakódásokat

Az Egyesült Államokban, 2026-ban az Alzheimer-kór kutatásával kapcsolatban számoltak be a Baylor College of Medicine kutatói arról, hogy egereknél sikerült fokozni az asztrociták működését. Ezek csillag alakú agyi sejtek, amelyek fontos szerepet játszanak az idegsejtek támogatásában, a kommunikációban és a memóriaműködésben.
Alzheimer-kór: egy fehérje segíthetett a plakkok eltávolításában
A kutatás középpontjában a Sox9 nevű fehérje állt.
Amikor ennek szintjét növelték az Alzheimer-kór egérmodelljeiben, az asztrociták hatékonyabban távolították el az amiloid plakkokat, és az állatok memóriája, gondolkodási teljesítménye is jobban megmaradt.
A kutatók szerint ez azért izgalmas, mert a legtöbb kezelés eddig főként az idegsejtekre vagy a plakkok (orvosi értelemben a szövetek felszínén vagy az erek falán kialakuló, elmeszesedett vagy baktériumokkal teli lerakódást, foltot jelent) kialakulásának megelőzésére figyelt. Ez az irány viszont az agy saját tisztító mechanizmusát próbálná erősíteni.
Még nem emberi kezelésről van szó
Fontos hangsúlyozni, hogy az eredmények egyelőre egérkísérletekből származnak, ezért nem jelentenek azonnali gyógymódot emberek számára. A kutatóknak még vizsgálniuk kell, hogyan működhet ez hosszabb távon az emberi agyban.
A felfedezés mégis reménykeltő, mert új szemszögből közelíti meg az Alzheimer-kórt: nemcsak a káros lerakódások ellen küzdene, hanem az agy természetes védekezőrendszerét is bevonná a folyamatba – számolt be a kutatásról a ScienceDaily.
