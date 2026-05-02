Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Fico váratlan bejelentést tett – Ukrajnáról és Zelenszkijről van szó

Durva

Már a küszöbön az újabb halálos járvány - riasztottak a tudósok

Alzheimer-kór

Alzheimer-kór: az agy saját sejtjei segíthetnek eltávolítani a káros lerakódásokat

55 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új irányt mutathat az Alzheimer-kór kutatásában egy friss kísérletre alapuló eredmény. Az Alzheimer-kór esetében a kutatók most azt vizsgálták, hogyan lehetne az agy saját „takarítósejtjeit” hatékonyabban rávenni a káros lerakódások eltávolítására.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Alzheimer-kóregészségagyműködésagy

Az Egyesült Államokban, 2026-ban az Alzheimer-kór kutatásával kapcsolatban számoltak be a Baylor College of Medicine kutatói arról, hogy egereknél sikerült fokozni az asztrociták működését. Ezek csillag alakú agyi sejtek, amelyek fontos szerepet játszanak az idegsejtek támogatásában, a kommunikációban és a memóriaműködésben.

Fotó: atlascompany / AI generált / Freepik

Alzheimer-kór: egy fehérje segíthetett a plakkok eltávolításában

A kutatás középpontjában a Sox9 nevű fehérje állt. 

Amikor ennek szintjét növelték az Alzheimer-kór egérmodelljeiben, az asztrociták hatékonyabban távolították el az amiloid plakkokat, és az állatok memóriája, gondolkodási teljesítménye is jobban megmaradt.

A kutatók szerint ez azért izgalmas, mert a legtöbb kezelés eddig főként az idegsejtekre vagy a plakkok (orvosi értelemben a szövetek felszínén vagy az erek falán kialakuló, elmeszesedett vagy baktériumokkal teli lerakódást, foltot jelent) kialakulásának megelőzésére figyelt. Ez az irány viszont az agy saját tisztító mechanizmusát próbálná erősíteni.

A SOX9 fehérje szerkezete
Fotó: Pleiotrope / Wikipedia

Még nem emberi kezelésről van szó

Fontos hangsúlyozni, hogy az eredmények egyelőre egérkísérletekből származnak, ezért nem jelentenek azonnali gyógymódot emberek számára. A kutatóknak még vizsgálniuk kell, hogyan működhet ez hosszabb távon az emberi agyban.

A felfedezés mégis reménykeltő, mert új szemszögből közelíti meg az Alzheimer-kórt: nemcsak a káros lerakódások ellen küzdene, hanem az agy természetes védekezőrendszerét is bevonná a folyamatba – számolt be a kutatásról a ScienceDaily.

Ez is érdekelheti:

Miért ellenálló egyes emberek agya az Alzheimer-kórral szemben?

Az Alzheimer-kór az egyik legpusztítóbb neurodegeneratív betegség, amely világszerte több mint 55 millió embert érint. Azonban a tudósok mostanában egy rendkívül izgalmas felfedezésre bukkantak: egyesek agyában megtalálhatók az Alzheimer-kór jellegzetes elváltozásai, mégsem mutatják a demencia tüneteit. Ez a jelenség, amelyet kognitív rezilienciának nevezünk, forradalmasíthatja az Alzheimer-kór kezelését és megelőzését.

Miért tűnnek el az emlékeink? Itt a meglepő válasz

Az emlékek nem tűnnek el csak úgy – sokszor egészen egyszerű oka van annak, ha nem emlékszünk valamire. A meglepő igazság az, hogy az emlékek nem egyszerűen elvesznek: inkább átalakulnak, háttérbe húzódnak, vagy soha nem is rögzültek.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!