Elképesztő áttörést értek el a sokakat érintő, rettegett kór ellen a tudósok

Az Alzheimer-kór kutatásában új lehetőséget vethet fel az a kezelés, amely egerekben helyreállította az agy természetes hulladékeltávolító rendszerét. A káros amiloid-béta fehérje mennyisége már egy órával a kezelés után jelentősen csökkent.
Visszafordították az Alzheimer-kór tüneteit egerekben
Látványos eredményről számoltak be nemzetközi kutatók az Alzheimer-kór elleni harcban. Tudósok speciális nanorészecskékkel fordították vissza az Alzheimerhez hasonló tüneteket egerekben, miközben helyreállították az agy természetes tisztítórendszerét is.
A kutatók szerint az új technológia teljesen más megközelítést alkalmaz, mint a legtöbb jelenlegi kezelés. Nem közvetlenül az idegsejteket vagy a fehérjelerakódásokat támadják, hanem az agy saját védekező és hulladékeltávolító rendszerét próbálják újra működésbe hozni.
Órák alatt jelentős változást mértek
Az Alzheimer-kór egyik legfontosabb jellemzője az amiloid-béta nevű fehérje felhalmozódása az agyban. Ezek a lerakódások idővel károsítják az idegsejteket és súlyos memóriazavarokat okoznak.
A mostani kísérletben génmódosított egereket kezeltek, amelyek az emberi Alzheimer-kórhoz hasonló tüneteket mutattak. Az állatok mindössze három adag speciális nanorészecskét kaptak.
A kutatók szerint már egy órával az injekció után 50–60 százalékkal csökkent az agyban található káros fehérje mennyisége.
Újraindították az agy tisztítórendszerét
A tudósok a vér-agy gát működését próbálták helyreállítani. Ez a rendszer normál esetben kiszűri a káros anyagokat, és segít eltávolítani a hulladékfehérjéket az agyból.
A nanorészecskéket úgy tervezték, hogy segítsenek újraindítani ezt a folyamatot. A kutatók szerint ezzel az agy ismét képes lehet megszabadulni a mérgező fehérjéktől.
A hosszabb távú eredmények még látványosabbnak bizonyultak. Az egyik idős egér hónapokkal a kezelés után is úgy viselkedett, mint egy egészséges állat, és nem mutatta az Alzheimerhez kapcsolódó hanyatlás jeleit.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy a terápia egyelőre csak állatkísérletekben bizonyított. Az Alzheimer-kutatásban korábban több ígéretes kezelés is kudarcot vallott emberi vizsgálatok során, a mostani eredmények azonban új reményt adhatnak a tudósoknak – olvasható a ScienceDaily cikkében.
Megtalálták az ételt, ami véd az Alzheimer-kór ellen
Vizsgálati eredmények azt találták, hogy a rendszeres tojásevés érezhetően mérsékelheti az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét a 65 év feletti korosztályban.
Riasztó felfedezés az Alzheimer mögött – a kutatók sem erre számítottak
Eddig nem ismert folyamatot fedeztek fel az Alzheimer-kór kialakulása mögött a kutatók. Úgy tűnik, az Alzheimer-kór is részben ugyanazokhoz a genetikai változásokhoz köthető, mint egyes daganatos betegségek.
Ez a hétköznapi aminosav segíthet az Alzheimer ellen
Egy kutatás szerint az arginin képes gátolni az úgynevezett amiloid fehérjék felhalmozódását az agyban, amelyek az Alzheimer-kór egyik fő jellemzői. Az állatkísérletek során nemcsak a káros fehérjelerakódások csökkentek, hanem az érintett egyedek viselkedése is javult, miközben az agyi gyulladás mértéke is mérséklődött.