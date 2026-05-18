Elképesztő áttörést értek el a sokakat érintő, rettegett kór ellen a tudósok

Az Alzheimer-kór kutatásában új lehetőséget vethet fel az a kezelés, amely egerekben helyreállította az agy természetes hulladékeltávolító rendszerét. A káros amiloid-béta fehérje mennyisége már egy órával a kezelés után jelentősen csökkent.

Visszafordították az Alzheimer-kór tüneteit egerekben

Látványos eredményről számoltak be nemzetközi kutatók az Alzheimer-kór elleni harcban. Tudósok speciális nanorészecskékkel fordították vissza az Alzheimerhez hasonló tüneteket egerekben, miközben helyreállították az agy természetes tisztítórendszerét is.

A kutatók szerint az új technológia teljesen más megközelítést alkalmaz, mint a legtöbb jelenlegi kezelés. Nem közvetlenül az idegsejteket vagy a fehérjelerakódásokat támadják, hanem az agy saját védekező és hulladékeltávolító rendszerét próbálják újra működésbe hozni.

Órák alatt jelentős változást mértek

Az Alzheimer-kór egyik legfontosabb jellemzője az amiloid-béta nevű fehérje felhalmozódása az agyban. Ezek a lerakódások idővel károsítják az idegsejteket és súlyos memóriazavarokat okoznak.

A mostani kísérletben génmódosított egereket kezeltek, amelyek az emberi Alzheimer-kórhoz hasonló tüneteket mutattak. Az állatok mindössze három adag speciális nanorészecskét kaptak.

A kutatók szerint már egy órával az injekció után 50–60 százalékkal csökkent az agyban található káros fehérje mennyisége.

Újraindították az agy tisztítórendszerét

A tudósok a vér-agy gát működését próbálták helyreállítani. Ez a rendszer normál esetben kiszűri a káros anyagokat, és segít eltávolítani a hulladékfehérjéket az agyból.

A nanorészecskéket úgy tervezték, hogy segítsenek újraindítani ezt a folyamatot. A kutatók szerint ezzel az agy ismét képes lehet megszabadulni a mérgező fehérjéktől.

A hosszabb távú eredmények még látványosabbnak bizonyultak. Az egyik idős egér hónapokkal a kezelés után is úgy viselkedett, mint egy egészséges állat, és nem mutatta az Alzheimerhez kapcsolódó hanyatlás jeleit.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a terápia egyelőre csak állatkísérletekben bizonyított. Az Alzheimer-kutatásban korábban több ígéretes kezelés is kudarcot vallott emberi vizsgálatok során, a mostani eredmények azonban új reményt adhatnak a tudósoknak – olvasható a ScienceDaily cikkében.