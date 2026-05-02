Ezért kellene gyakrabban tojást fogyasztani – súlyos betegséget előzhet meg

Az Alzheimer-kór és a demencia világszerte egyre több embert érint, ezért a megelőzés szerepe felértékelődött. Egy hosszú távú kutatás szerint a rendszeres tojásfogyasztás hozzájárulhat az agyműködés fenntartásához, és segítheti a memória javítását – tájékoztat a Daily Mail.

A rendszeres tojásfogyasztás támogathatja az Alzheimer-kór elleni védekezést

Milyen hatással van a tojás az agyműködésre?

A tojás számos olyan tápanyagot tartalmaz, amelyek közvetlenül támogatják az agy működését. A benne található kolin hozzájárul az acetilkolin nevű ingerületátvivő anyag termeléséhez, amely nélkülözhetetlen a memória és a tanulási folyamatok szempontjából. Emellett a rendszeres tojásfogyasztás segíthet a sejtek védelmében, így hosszabb távon csökkentheti a demencia kialakulásának esélyét.

Milyen tápanyagok segíthetnek az Alzheimer-kór megelőzésében?

Az alábbi tápanyagok kiemelt szerepet játszhatnak az agy egészségének megőrzésében:

kolin – támogatja a memória működését;

B12-vitamin – hozzájárul a megfelelő idegrendszeri működéshez;

omega-3 zsírsavak – segítik az agysejtek közötti kommunikációt;

antioxidánsok – védik az agyat az oxidatív stressztől;

D-vitamin – szerepet játszik a kognitív funkciók fenntartásában.

Ezek rendszeres bevitele hozzájárulhat az Alzheimer-kór kockázatának csökkentéséhez.

Milyen étrend ajánlott az Alzheimer-kór kockázatának csökkentésére?

A szakértők szerint a kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag étrend a legfontosabb. Ennek része lehet a rendszeres tojásfogyasztás, valamint a zöldségek, gyümölcsök, halak és teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása. Emellett fontos a túlzott alkoholfogyasztás kerülése, a dohányzás mellőzése és az aktív életmód fenntartása, mivel ezek mind befolyásolják a demencia kialakulásának esélyét.