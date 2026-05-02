Ezért kellene gyakrabban tojást fogyasztani – súlyos betegséget előzhet meg

Az Alzheimer-kór és a demencia világszerte egyre több embert érint, ezért a megelőzés szerepe felértékelődött. Egy hosszú távú kutatás szerint a rendszeres tojásfogyasztás hozzájárulhat az agyműködés fenntartásához, és segítheti a memória javítását – tájékoztat a Daily Mail.
Milyen hatással van a tojás az agyműködésre?
A tojás számos olyan tápanyagot tartalmaz, amelyek közvetlenül támogatják az agy működését. A benne található kolin hozzájárul az acetilkolin nevű ingerületátvivő anyag termeléséhez, amely nélkülözhetetlen a memória és a tanulási folyamatok szempontjából. Emellett a rendszeres tojásfogyasztás segíthet a sejtek védelmében, így hosszabb távon csökkentheti a demencia kialakulásának esélyét.
Milyen tápanyagok segíthetnek az Alzheimer-kór megelőzésében?
Az alábbi tápanyagok kiemelt szerepet játszhatnak az agy egészségének megőrzésében:
- kolin – támogatja a memória működését;
- B12-vitamin – hozzájárul a megfelelő idegrendszeri működéshez;
- omega-3 zsírsavak – segítik az agysejtek közötti kommunikációt;
- antioxidánsok – védik az agyat az oxidatív stressztől;
- D-vitamin – szerepet játszik a kognitív funkciók fenntartásában.
Ezek rendszeres bevitele hozzájárulhat az Alzheimer-kór kockázatának csökkentéséhez.
Milyen étrend ajánlott az Alzheimer-kór kockázatának csökkentésére?
A szakértők szerint a kiegyensúlyozott, tápanyagokban gazdag étrend a legfontosabb. Ennek része lehet a rendszeres tojásfogyasztás, valamint a zöldségek, gyümölcsök, halak és teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása. Emellett fontos a túlzott alkoholfogyasztás kerülése, a dohányzás mellőzése és az aktív életmód fenntartása, mivel ezek mind befolyásolják a demencia kialakulásának esélyét.
Így készül a tökéletes keménytojás víz nélkül: air fryerben is működik a módszer
Az air fryer nemcsak ropogós húsok és sült zöldségek készítésére alkalmas, hanem meglepően sokoldalú konyhai eszköz. A keménytojás elkészítése is egyszerűbb lehet vele, ráadásul víz használata nélkül is tökéletes eredményt ad.
Kiderült, hogyan lehet igazán krémes a főtt tojás – de nem lesz gyors
Olasz kutatók szerint létezhet tudományosan is alátámasztott módszer a tökéletes főtt tojás elkészítésére, még ha ez jóval időigényesebb is a megszokottnál. A tojás ideális állagát a kutatás szerint egy 32 perces, váltott hőmérsékletű főzési eljárás adhatja meg.