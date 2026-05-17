Felfedezték a módszert, amely képes visszafordítani az Alzheimer-kórt – ez mindent megváltoztathat

Újabb figyelemre méltó eredmény született az Alzheimer-kór kutatásában: az egereken végzett kísérletekben nanotechnológiával sikerült látványosan javítani a betegséghez hasonló tüneteket. A kutatók olyan apró nanorészecskéket használtak, amelyek az agy saját tisztító rendszerét aktiválták – írja a ScienceDaily.

Hogyan segíthet az Alzheimer-kór kezelésében az új nanotechnológia?

A kutatás nem közvetlenül az idegsejtekre, hanem az agy védelmi rendszerére, a vér-agy gát működésére összpontosított. Ez a „szűrő” normál esetben megvédi az agyat a káros anyagoktól, Alzheimer-kór esetén viszont fokozatosan gyengül. Ilyenkor egy amiloid-β nevű fehérje halmozódik fel, amely az agyi lerakódások egyik fő összetevője. A kutatók olyan nanorészecskéket fejlesztettek, amelyek ezt a védelmi rendszert próbálják helyreállítani, és újra beindítani az agy természetes „tisztító” folyamatát.

Tényleg lehetséges az Alzheimer-kór visszafordítása?

A kísérletekben Alzheimer-szerű tüneteket mutató egerek mindössze néhány adag kezelést kaptak. Már egy órával az injekció után jelentős, 50-60 százalékos csökkenést mértek a káros fehérjék mennyiségében az agyban. Hosszabb távon még látványosabb eredmények születtek: az idősebb egerek viselkedése és memóriája szinte a fiatal, egészséges állatok szintjére javult. A hatás hónapokkal később is kimutatható volt, ami a kutatók szerint különösen biztató.

Mit jelent ez a jövőre nézve az Alzheimer-kutatásban?

A módszer egyik kulcsa egy LRP1 nevű fehérje, amely segít a káros anyagok elszállításában az agyból. A nanorészecskék ezt a természetes folyamatot utánozzák, mintegy „újrahangolva” az agy tisztító rendszerét. A kutatók szerint ez azért fontos, mert nem csak a lerakódásokat próbálja eltávolítani, hanem a mögöttes hibás működést is helyreállítja. Bár az eredmények biztatóak, a módszer jelenleg még csak állatkísérletekben működött, így embereknél egyelőre nem alkalmazható.