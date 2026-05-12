Amal Clooney elvitte a show-t – mindenki őt nézte Londonban

A 48 éves Amal Clooney aranyszínű, flitteres ruhában érkezett az eseményre, amelyet a The King's Trust fennállásának 50. évfordulója alkalmából tartottak. A jótékonysági szervezetet III. Károly brit király alapította még 1976-ban, amikor walesi herceg volt – írja a Daily Mail.

Amal Clooney és George Clooney együtt jelent meg a The King's Trust ünnepségén

Az estnek a londoni Royal Albert Hall adott otthont, ahol több ismert közéleti és szórakoztatóipari szereplő is megjelent. A vendégek között volt Rita Ora, Lily Collins, Ronnie Wood, Fearne Cotton, valamint Gareth Southgate is.

III. Károly király és Kamilla királyné az est utolsó vendégeiként érkeztek meg a rendezvényre. A program során találkoztak az idei díjazottakkal, a szervezet nagyköveteivel és a fellépőkkel is.

Az eseményt Ant és Dec műsorvezetők vezették, a fellépők között pedig többek között Craig David, Rod Stewart, Anne-Marie és Jools Holland is szerepelt. Az est célja az volt, hogy elismerjék a The King's Trust által támogatott fiatalok eredményeit és teljesítményét.

George és Amal Clooney nemrég Saint-Tropez-ban ünnepelte a színész 65. születésnapját. George Clooney egy korábbi interjúban arról beszélt, hogy az utóbbi időben egyre nagyobb hangsúlyt fektet a jótékonysági munkára és a Clooney Foundation for Justice projektjeire.

