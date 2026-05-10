Ez az agresszív pollen egyre több embert sújt nálunk is

Egy apró, észrevétlen gyomnövény egyre komolyabb közegészségügyi problémává válik Európában. Az ambrosia olyan agresszív pollenfelhőt bocsát ki, amely már milliókat érint, és a klímaváltozás, valamint a légszennyezés miatt egyre veszélyesebbé válik.
Az eredetileg Észak-Amerikából származó ambrosia az elmúlt évtizedekben gyorsan meghonosodott Európában is. A növény elsőre nem tűnik veszélyesnek: alacsony, zöldes, szinte jelentéktelen gyom, amely utak mentén, elhagyott területeken és mezőgazdasági földeken is megjelenik.

25 July 2024, Brandenburg, Schorbus: Ragweed plants grow next to a field in southern Brandenburg. The allergy-causing plant, which was introduced to Germany from North America, has been spreading here for several years. Photo: Frank Hammerschmidt/dpa (Photo by Frank Hammerschmidt / dpa Picture-Alliance via AFP)
A látszat azonban csalóka. Valójában azonban rendkívül gyorsan terjedő, nehezen visszaszorítható gyomnövény, amely komoly terhet ró az allergiásokra és az egészségügyi rendszerekre. A kutatások szerint pollenje az egyik legerősebb ismert allergén. Már kis mennyiség is elegendő ahhoz, hogy szénanáthát, szemirritációt vagy akár asztmás rohamokat váltson ki. Különösen problémás, hogy virágzása késő nyáron és ősszel történik, így az allergiaszezon akár hetekkel-hónapokkal is meghosszabbodhat – írja a Focus.

Az ambrosia pollenje erős allergizáló fehérjéket tartalmaz

A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy a városi környezet tovább súlyosbítja a helyzetet. A levegőszennyezés – például a kipufogógázokból származó anyagok – stresszt okoznak a növényekben, ami miatt az ambrosia pollenje agresszívebbé válhat, vagyis erősebben allergizáló fehérjéket tartalmaz. 

A terjedés mértéke is aggasztó: egyetlen növény milliárdnyi pollenszemcsét bocsáthat ki, amelyek a széllel akár több tíz kilométerre is eljutnak. 

A klímaváltozás ráadásul kedvez a fajnak, hiszen a melegebb, hosszabb vegetációs időszak új élőhelyeket nyit meg számára.

A következmények nemcsak egészségügyi, hanem gazdasági szempontból is jelentősek. Az allergiás megbetegedések számának növekedése komoly terhet ró az ellátórendszerre, és egyes becslések szerint az ezzel járó költségek évente milliárdos nagyságrendűek lehetnek. A szakemberek ezért az ambrosia aktív visszaszorítását tartják kulcsfontosságúnak: a növényt sok helyen irtják, és ahol megjelenik, ott azonnali eltávolítása javasolt, hogy megakadályozzák további terjedését.

