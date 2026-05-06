Brutális hadművelet: lángokban a csempészhajó

A támadás egy nappal azután történt, hogy az amerikai hadsereg megölt két embert, amikor megtámadott egy "terrorista szervezetek" által működtetett vízi járművet a Karib-tengeren.

Drogszállító csónak amerikai támadás — a robbanás pillanata a tengeren

Fotó: X/The Epoch Times

Drogszállító csónak elleni amerikai támadás: felrobbant a hajó a nyílt tengeren

Az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának közlése szerint a kedden célba vett kishajó ismert csempészútvonalon közlekedett. Az X-en közzétett videón látható, amint a vízen siklik, mielőtt egy hatalmas robbanás lángokba borítja.

BREAKING: U.S. military targets drug trafficking vessel in the Pacific



Joint Task Force Southern Spear carried out a lethal strike on a narco boat, killing three traffickers.



No U.S. casualties reported.



Source: SOUTHCOM pic.twitter.com/0uqIZ0fNs4 — WAR (@warsurv) May 6, 2026

A Trump-kormány tavaly szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempész-hajók elleni támadásokat, amelyekben eddig legkevesebb 191 ember vesztette életét. Emellett a Csendes-óceán keleti részein is csapásokat mérnek a "narkóterroristák" által használt vízi járművekre.



Donald Trump keményen odacsapott: halálos csapást hajtottak végre a terroristák ellen – videó

Két ember meghalt, miután csapás ért egy hajót a Csendes-óceán keleti részén. A drogcsempész hajó ellen az amerikai hadsereg hajtott végre támadást. A hatóságok szerint a jármű feltehetően kábítószert szállított.

Drogszállító hajót semmisített meg az Egyesült Államok a Karib-tengeren

Az Egyesült Államok újabb katonai csapást mért a Karib-tengeren. Pete Hegseth védelmi miniszter szerint Trump elnök utasítására hajtották végre az akciót, a drogszállító hajó ellen. amelyben három narkóterrorista meghalt.