Brutális hadművelet: lángokban a csempészhajó

Sokkoló fejlemény az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – döbbenetes mi derült ki a támadókról

Hárman meghaltak, amikor az amerikai hadsereg kedden újabb csapást mért egy csónakra a Csendes-óceán keleti részén, amely a feltételezések szerint kábítószert szállított.
A támadás egy nappal azután történt, hogy az amerikai hadsereg megölt két embert, amikor megtámadott egy "terrorista szervezetek" által működtetett vízi járművet a Karib-tengeren.

Drogszállító csónak elleni amerikai támadás: felrobbant a hajó a nyílt tengeren

Az Egyesült Államok Déli Parancsnokságának közlése szerint a kedden célba vett kishajó ismert csempészútvonalon közlekedett. Az X-en közzétett videón látható, amint a vízen siklik, mielőtt egy hatalmas robbanás lángokba borítja.

A Trump-kormány tavaly szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő, állítólagos kábítószercsempész-hajók elleni támadásokat, amelyekben eddig legkevesebb 191 ember vesztette életét. Emellett a Csendes-óceán keleti részein is csapásokat mérnek a "narkóterroristák" által használt vízi járművekre.


Két ember meghalt, miután csapás ért egy hajót a Csendes-óceán keleti részén. A drogcsempész hajó ellen az amerikai hadsereg hajtott végre támadást. A hatóságok szerint a jármű feltehetően kábítószert szállított.

Az Egyesült Államok újabb katonai csapást mért a Karib-tengeren. Pete Hegseth védelmi miniszter szerint Trump elnök utasítására hajtották végre az akciót, a drogszállító hajó ellen. amelyben három narkóterrorista meghalt.

 

