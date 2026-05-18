Az amerikai Politico értesülése szerint Washington jelezte Varsónak, hogy csökkenteni kívánja a Lengyelországban állomásozó amerikai katonák létszámát. Egyelőre nem ismert, pontosan mekkora csapatkivonásról lehet szó, de a lengyel katonai vezetés már kapott erről tájékoztatást.

Trump megragadta a telefont - Lengyelországban azonnal kitört a pánik

A lap forrása szerint a döntés mértéke talán nem lesz akkora, mint amiről egyes sajtóhírek szólnak, ugyanakkor a lengyel hadsereg vezetéséhez közel álló személyek megerősítették, hogy valóban érkezett ilyen figyelmeztetés. A helyzet különösen érzékenyen érinti Lengyelországot, mivel jelenleg több mint tízezer amerikai katona állomásozik rotációs rendszerben az országban. Varsó az elmúlt években a NATO egyik legfontosabb keleti bástyájává vált az orosz–ukrán háború miatt.

A bizonytalanságot tovább növelte, hogy az Army Times május 13-án arról számolt be: az Egyesült Államok leállította egy páncélos dandár Lengyelországba történő áthelyezését. A dandár több mint négyezer katonából állt volna, és egyes egységek, valamint haditechnikai eszközök már úton voltak Európa felé. A Politico szerint a lengyel hadvezetést teljesen váratlanul érte a fejlemény. A lap úgy tudja, hogy az amerikai figyelmeztetés még május 11-én vagy 12-én érkezett meg, de az hosszú ideig a vezérkari főnök, Wiesław Kukula titkos postafiókjában maradt.

A tábornok csak azután továbbította az információt a beosztottaknak, hogy az amerikai sajtó már nyilvánosságra hozta a hírt.

Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter később igyekezett megnyugtatni a közvéleményt. Elmondása szerint Alexus Grinkevich amerikai tábornok biztosította arról, hogy a csapatáthelyezés felfüggesztése nem jelenti automatikusan az amerikai katonák számának csökkenését Lengyelországban. A mostani lépés ugyanakkor beleillik Donald Trump európai katonai jelenlétet csökkentő politikájába. Az amerikai elnök május elején ötezer amerikai katona kivonását rendelte el Németországból is. Ezzel az amerikai haderő európai létszáma ismét arra a szintre csökkenhet, amely az orosz–ukrán háború kitörése előtt volt jellemző.