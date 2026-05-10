Egy amerikai rapper elvetetné születendő gyermekét, ha lány lenne

Újabb botrány robbant ki Tekashi 6ix9ine körül, miután az amerikai rapper egy livestreamben arról beszélt: elvetetné a születendő gyermekét, ha kiderülne, hogy lány lesz. A kijelentés egy nembejelentő buli során hangzott el, ahol a rapper streamerek társaságában várta az eredményt – írja a Page Six.

A videón a polgári nevén Daniel Hernandezként ismert előadó azt mondta, hogy kizárólag fiút szeretne. A TMZ beszámolója szerint a társaság megdöbbent a kijelentésen, miközben a rapper azt állította, hogy barátnője, Aliday Alter „nyitott gondolkodású” ebben a kérdésben. A buli végén azonban kiderült, hogy a pár fiút vár.

A botrányos megjegyzés miatt rengeteg kritika zúdult a rapperre a közösségi médiában. Tekashi 6ix9ine neve korábban is számos balhé miatt került címlapokra. 2019-ben börtönbüntetést kapott, miután vallomást tett egy utcai banda ellen, 2024-ben pedig családon belüli erőszak vádjával tartóztatták le a Dominikai Köztársaságban.

