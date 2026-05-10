Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nem fogja elhinni, hogy milyen állapotban hagyták a Kossuth teret a tiszások – galéria 

Ezt látnia kell!

Időjárás: kegyetlen lehűlés érkezik, jégeső és vihar csap le az országra

rapper

Egy amerikai rapper elvetetné születendő gyermekét, ha lány lenne

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Óriási felháborodást váltott ki egy nembejelentő bulin készült felvétel. Egy amerikai rapper, Tekashi 6ix9ine arról beszélt, hogy elvetetné születendő gyermekét, ha kislány lenne. Később kiderült, hogy a barátnője fiút vár.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rappertekashi 6ix9inetekashi69botrányamerikai rapper

Újabb botrány robbant ki Tekashi 6ix9ine körül, miután az amerikai rapper egy livestreamben arról beszélt: elvetetné a születendő gyermekét, ha kiderülne, hogy lány lesz. A kijelentés egy nembejelentő buli során hangzott el, ahol a rapper streamerek társaságában várta az eredményt – írja a Page Six.

Rendszeresek a botrányok az amerikai rapper, Tekashi69 életében , HOUSTON, TX - AUGUST 07: Rapper Tekashi69 during UFC 265 at Toyota Center on July 7, 2021 in Houston, Texas. Alex Bierens de Haan/Getty Images /AFP (Photo by Alex Bierens de Haan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Rendszeresek a botrányok az amerikai rapper, Tekashi 6ix9ine életében Fotó: ALEX BIERENS DE HAAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Botrányos kijelentést tett az amerikai rapper

A videón a polgári nevén Daniel Hernandezként ismert előadó azt mondta, hogy kizárólag fiút szeretne. A TMZ beszámolója szerint a társaság megdöbbent a kijelentésen, miközben a rapper azt állította, hogy barátnője, Aliday Alter „nyitott gondolkodású” ebben a kérdésben. A buli végén azonban kiderült, hogy a pár fiút vár.

A botrányos megjegyzés miatt rengeteg kritika zúdult a rapperre a közösségi médiában. Tekashi 6ix9ine neve korábban is számos balhé miatt került címlapokra. 2019-ben börtönbüntetést kapott, miután vallomást tett egy utcai banda ellen, 2024-ben pedig családon belüli erőszak vádjával tartóztatták le a Dominikai Köztársaságban.

Verekedésbe keveredett a rapsztár egy McDonald'sban!

Beszámolók szerint verekedés volt egy hollywoodi McDonald's étteremben. Egy amerikai rapper éppen egy barátjával ült az egyik boxban, amikor egy fiatal nő odalépett hozzájuk. A rajongó látszólag csak közelebb akart kerülni a sztárhoz – még helyet is próbált kérni az asztalnál. Csakhogy Ice Spice és barátja ezt határozottan visszautasították. A helyzet gyorsan elfajult.

Nemcsak a külföldi rapperek körében, hanem hazánkban is súlyos botrányok övezik a zenei életet, különösen a rap világát. T. Danny, Pogány Induló és Mandula Ádám is komoly bajba keveredett az elmúlt időszakban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!