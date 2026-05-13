Sokkal élvezhetőbbé válik a sofőrök számára az Android Auto alkalmazás

A Google egy sor jelentős frissítést mutatott be az Android Auto infotainment rendszeréhez. A fejlesztések és változtatások érintik a különleges formájú műszerfali kijelzők támogatását, a videólejátszást, a widgeteket, továbbá a Gemini mesterséges intelligencia autós integrációját is, hívta fel a figyelmet a theverge.com.
Az egyik leglátványosabb változás a kijelzőkezelés terén történt. A kezdetekben az autós képernyők szinte mind egyforma képarányúak voltak, de ma már ívelt, panorámaméretű, sőt: kör alakú kijelzők is vannak a járművekben. A szokatlan kijelzők kezelése eddig ahhoz hasonlított, ahogy a régi videók megjelentek a széles képernyős tévéken: az Android Auto fekete sávokkal töltötte ki a kihasználatlan területeket, ám ez most megváltozik.
Patrick Brady, a Google Android Automotive részlegének alelnöke szerint az új „full bleed” dizájn megoldja ezt a problémát: az appok képesek a legfurább formájú kijelzőket is háttértartalommal megtölteni, miközben nem csorbul a kezelőfelületük kezelhetősége, alkalmazkodik a furcsa formákhoz.
A többség nyűgeiről sem feledkezett meg az Android Auto
Az autógyártók formatervezői által megálmodott, legfurább formájú kijelzők tisztességes kitöltése mellett az Android Autóba még idén megérkezik a YouTube-lejátszás támogatása is, de persze csak parkolás közben. A funkció 4K, 60 képkocka/másodperces minőséget és Dolby Atmos térhangzást kínál, a sofőrök vagy az utasaik a telefonjukról streamelhetik majd a kocsik kijelzőjére a videókat.
Brady elmondása szerint a felhasználók régóta szeretnének filmet vagy videót nézni a műszerfali kijelzőn az elektromos autójuk töltése közben, parkolókban vagy iskolák előtt várakozva.
A widgetek támogatása szintén nagy újítás: sporteredmények, okosotthon-vezérlők, névjegyes gyorsgombok és egyéb, személyre szabott tartalmú elemek jeleníthetők meg a kocsik kijelzőin. A widgetek tartalmai a Gemini mesterséges intelligencián keresztül hangutasítással is felolvastathatóak.
A Magic Cue funkció bejövő üzeneteket elemez, majd hasznos információkat szolgáltat vagy tevékenységeket végez. A Google konkrét például hozott: amennyiben a sofőr egyik ismerőse elkéri egy másik ismerős mobilszámát, akkor a Gemini képes lesz előkotorni az információt, majd elkészíti az érdeklődőnek szánt válaszüzenetet. Ezt követően a sofőr egy koppintással jóváhagyhatja az üzenet elküldését, így pár pillanatnál hosszabb időre nem terelődik el a figyelme a vezetésről.
Ezzel összhangban a Gemini egyre inkább ügynökként működik majd, a harmadik felek által fejlesztett mobilappok használatára is képessé válik a felhasználók nevében. Újabb konkrét példát hozva a Gemini képes lesz szóbeli utasítás alapján rendelést leadni a Starbucks mobilappban, így nem kell a sofőrnek emiatt hozzányúlnia a mobiljához.
Brady hangsúlyozta, hogy a problémák elkerülése végett a Gemini ügynöki funkciói lassan és alapos tesztelés után válnak csak elérhetővé a harmadik felek által készített mobilappokban.
Az Android Auto most bejelentett funkció a következő hetekben és hónapokban válnak majd elérhetővé a sofőrök számára.
