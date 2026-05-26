Évekig titokban szenvedett Anne Hathaway – végül műtét mentette meg

A 43 éves színésznő a New York Times egyik podcastjében beszélt arról, hogy a látása annyira leromlott az egyik szemére, hogy jogilag is vaknak számított. Anne Hathaway szerint a probléma közel tíz éven át tartott, mielőtt végül műtéttel sikerült megoldani az állapotát – írja a PageSix.
Anne Hathaway látásromlása az idegrendszerét is megterhelte
Félig vak voltam tíz évig
— mondta őszintén a sztár. Elárulta, hogy sokáig fel sem fogta, mennyire súlyos lett a helyzet, egészen addig, amíg a műtét után újra normálisan nem kezdett látni.
Anne Hathaway úgy fogalmazott, hogy a folyamatos látásromlás rendkívül megterhelte a szervezetét és az idegrendszerét is. A színésznő szerint csak a műtét után döbbent rá, mennyi stresszt okozott számára a mindennapokban az, hogy az egyik szemére alig látott.
A Mayo Klinika szerint a szürkehályog a szemlencse elhomályosodása, amely miatt az emberek gyakran úgy érzik, mintha ködös üvegen keresztül néznék a világot.
A korai szürkehályog tünetei közé tartozik az elmosódott látás, az erős fényérzékenység, valamint az éjszakai vezetés nehézsége is.
Anne Hathaway arról is beszélt, hogy ma már szinte csodának tartja a látását. A színésznő szerint néhány generációval korábban valószínűleg nem lett volna lehetősége ilyen sikeres kezelésre vagy műtétre.
Anne Hathaway a plasztikai műtétes pletykákról is megszólalt
A beszélgetés során Anne Hathaway reagált azokra a találgatásokra is, amelyek az utóbbi időben a külsejével kapcsolatban kezdtek terjedni az interneten. A színésznő szerint sokan teljes bizonyossággal beszélnek olyan dolgokról, amelyek valójában nem igazak.
Anne Hathaway hangsúlyozta, hogy nem esett át nagy plasztikai műtéten, hiába gondolják ezt sokan a közösségi médiában.
Elmondása szerint a pletykák annyira felerősödtek, hogy végül szükségét érezte annak, hogy tisztázza a helyzetet.
A sztár ugyanakkor hozzátette, hogy a jövőben akár egy arcplasztika lehetőségét sem zárja ki teljesen. Anne Hathaway szerint ezek nagyon komoly és személyes orvosi döntések, amelyekről az emberek túl könnyen mondanak ítéletet.
