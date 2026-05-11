Pánikban a tudósok, egyre nagyobb a baj az Antarktisznál

Egy friss nemzetközi kutatás arra figyelmeztet, hogy a globális tengerszint-emelkedés üteme felgyorsulhat, mivel az Antarktisz jégselfjei a korábban feltételezettnél gyorsabban veszítenek tömegükből. A norvég kutatók által vizsgált jelenség szerint a jégtáblák alján kialakuló mély csatornák „csapdába ejtik” a viszonylag melegebb óceáni vizet, így bizonyos pontokon drámaian felgyorsul az olvadás.

Új mechanizmus gyorsíthatja az Antarktisz jégvesztését

A jégselfek hatalmas, úszó jégtömegek, amelyek lassítják a mögöttük lévő gleccserek tenger felé áramlását. Ha azonban elvékonyodnak, ez a fékező hatás gyengül, és több szárazföldi jég juthat az óceánba. A kutatás szerint ez a folyamat már most is megfigyelhető az Antarktisz egyes részein, és komoly bizonytalansági tényezőként szerepel az IPCC előrejelzéseiben is – írja a Science Daily.

Alábecsülik az Antarktisz sérülékenységét

A vizsgálat középpontjában a Kelet-Antarktiszon található Fimbulisen jégself állt. A kutatók számítógépes modellek és részletes térképek segítségével kimutatták, hogy a jég alsó felszínének alakja kulcsfontosságú: a csatornák mentén az óceáni áramlások örvényeket hoznak létre, amelyek bent tartják a melegebb vizet, így az olvadás helyenként akár tízszeresére is gyorsulhat.

„A jégself alakja nem passzív tényező, hanem aktívan befolyásolja, hol koncentrálódik a hő”

– magyarázta a kutatás vezetője. Ez különösen aggasztó, mert a Fimbulisen eddig viszonylag stabil, hideg területnek számított. A szakértők szerint a probléma az, hogy a jelenlegi klímamodellek ezt a finom, helyi hatást nem igazán veszik figyelembe. Így előfordulhat, hogy alábecsülik az Antarktisz sérülékenységét, és vele együtt a jövőbeli tengerszint-emelkedés mértékét is.

