Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő fordulat az Északi Áramlat felrobbantása kapcsán – bajban van Németország?

Kitalálós

Nem hiszi el, de ez az állat megszólalásig hasonlít egy ismert politikusra – kitalálja, kire?

antibiotikum

Történelmi áttörés – megtalálták az antibiotikum természetes helyettesítőjét

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új reményt adhat a gyógyszerrezisztens fertőzések elleni küzdelemben egy friss kutatás, amely nem új gyógyszerrel, hanem az immunrendszer erősítésével számolna le a kórokozókkal. Az antibiotikum-rezisztencia világszerte egyre komolyabb egészségügyi probléma, ezért a tudósok alternatív megoldásokat keresnek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
antibiotikumegészségimmunrendszerantibiotikum-rezisztencia

A kutatást 2026 májusában ismertették, a vizsgálatot a dublini Trinity College szakemberei végezték. Az antibiotikum-rezisztens fertőzések ellen a kutatók nem közvetlenül a baktériumokat támadnák, hanem a szervezet saját immunsejtjeit, az úgynevezett makrofágokat készítenék fel hatékonyabb védekezésre.

Antibiotikum helyett az immunrendszer segíthet a veszélyes fertőzések ellen - Pharmaceutical drug products manufactured from biological sources. Biopharmacology products, biological medical product, natural pharmacy concept. Pinkish coral bluevector vector isolated illustration
Antibiotikum helyett az immunrendszer segíthet a veszélyes fertőzések ellen
Fotó: Visual Generation Inc. / vectorjuice / Magnific

Antibiotikum helyett az immunrendszer lehet a kulcs

A módszer lényege, hogy a makrofágokat interferon-gammával „edzették”. 

Ez egy olyan fehérje, amelyet a szervezet természetesen is termel, amikor támadás éri. A kezelt immunsejtek gyorsabban és erősebben reagáltak a fertőzésekre.

A kutatók a módszert többek között gyógyszerrezisztens Staphylococcus aureus baktériumokkal és tuberkulózissal szemben vizsgálták. Az eredmények szerint az edzett immunsejtek hatékonyabban pusztították el a kórokozókat.

A Staphylococcus aureus egy Gram-pozitív baktérium a Staphylococcus nemzetségből
A Staphylococcus aureus egy Gram-pozitív baktérium a Staphylococcus nemzetségből
Fotó: Content Providers(s): CDC/ Matthew J. Arduino, DRPH Photo Credit: Janice Haney Carr  / Wikipedia

Ígéretes, de még korai eredmény

A szakértők szerint a felfedezés fontos lépés lehet, de egyelőre laboratóriumi kutatásról van szó. Az immunrendszer túlzott aktiválása gyulladást, szövetkárosodást vagy mellékhatásokat okozhat, ezért további vizsgálatokra van szükség.

A módszer a jövőben kiegészítő kezelésként segíthetné a fertőzések elleni terápiákat, és csökkenthetné az antibiotikumokra való túlzott támaszkodást – számolt be a kutatásról Daily Mail.

Ez is érdekelheti:

Felfedezték a módszert, amely képes visszafordítani a rettegett kórt – ez mindent megváltoztathat

Egy kísérleti nanotechnológiai eljárás az agy természetes „tisztító” rendszerének helyreállítását célozza, ami kulcsszerepet játszhat a fehérje-lerakódások csökkentésében. Az Alzheimer-kór kezelésében ez teljesen új irányt jelenthet a jelenlegi megközelítésekhez képest.

Meglepő felfedezés: ezek az ételek hatnak a sejtek öregedésére

A kutatók szerint bizonyos élelmiszerek nemcsak az egészségi állapotot javíthatják, hanem a sejtek szintjén is hatnak. Az öregedés lassítása a telomerek állapotával is összefügghet.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!