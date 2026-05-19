Történelmi áttörés – megtalálták az antibiotikum természetes helyettesítőjét

A kutatást 2026 májusában ismertették, a vizsgálatot a dublini Trinity College szakemberei végezték. Az antibiotikum-rezisztens fertőzések ellen a kutatók nem közvetlenül a baktériumokat támadnák, hanem a szervezet saját immunsejtjeit, az úgynevezett makrofágokat készítenék fel hatékonyabb védekezésre.

Antibiotikum helyett az immunrendszer segíthet a veszélyes fertőzések ellen

Fotó: Visual Generation Inc. / vectorjuice / Magnific

Antibiotikum helyett az immunrendszer lehet a kulcs

A módszer lényege, hogy a makrofágokat interferon-gammával „edzették”.

Ez egy olyan fehérje, amelyet a szervezet természetesen is termel, amikor támadás éri. A kezelt immunsejtek gyorsabban és erősebben reagáltak a fertőzésekre.

A kutatók a módszert többek között gyógyszerrezisztens Staphylococcus aureus baktériumokkal és tuberkulózissal szemben vizsgálták. Az eredmények szerint az edzett immunsejtek hatékonyabban pusztították el a kórokozókat.

A Staphylococcus aureus egy Gram-pozitív baktérium a Staphylococcus nemzetségből

Fotó: Content Providers(s): CDC/ Matthew J. Arduino, DRPH Photo Credit: Janice Haney Carr / Wikipedia

Ígéretes, de még korai eredmény

A szakértők szerint a felfedezés fontos lépés lehet, de egyelőre laboratóriumi kutatásról van szó. Az immunrendszer túlzott aktiválása gyulladást, szövetkárosodást vagy mellékhatásokat okozhat, ezért további vizsgálatokra van szükség.

A módszer a jövőben kiegészítő kezelésként segíthetné a fertőzések elleni terápiákat, és csökkenthetné az antibiotikumokra való túlzott támaszkodást – számolt be a kutatásról Daily Mail.